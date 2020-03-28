Türkiye İletişim Başkanlığı’ndan dünya genelinde corona virüs vaka bildirimi

İletişim Başkanlığı’ndan dünya genelinde corona virüs vaka bildirimi

Türkiye

İletişim Başkanlığı’ndan dünya genelinde corona virüs vaka bildirimi

İletişim Başkanlığı, dünya genelinde corona virüs salgınının görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.

28 Mart 2020, Cumartesi 23:47 Son Güncelleme:
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İletişim Başkanlığı’nın Twitter hesabında yer alan açıklamada, Çin’in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19’un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının, 630 bini geçtiği, 29 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği, 138 binden fazla kişinin de iyileştiği ifade edildi.

Açıklamaya göre; ülkelerdeki corona virüs vaka, ölüm ve taburcu sayıları şöyle:

Türkiye: 7 bin 402 vaka, 108 ölüm, 70 taburcu,

İtalya: 92 bin 472 vaka, 10 bin 023 ölüm, 12 bin 384 taburcu,

İspanya: 72 bin 248 vaka, 5 bin 812 ölüm,12 bin 285 taburcu,

Çin: 81 bin 394 vaka, 3 bin 295 ölüm, 74 bin 971 taburcu,

İran: 35 bin 408 vaka, 2 bin 517 ölüm, 11 bin 679 taburcu,

Fransa: 32 bin 964 vaka, 1995 ölüm, 5 bin 700 taburcu,

ABD: 112 bin 377 vaka, 1873 ölüm, 3 bin 219 taburcu,

Birleşik Krallık: 17 bin 89 vaka, 1019 ölüm, 135 taburcu,

Hollanda: 9762 vaka, 639 ölüm, 3 taburcu,

Almanya: 53 bin 340 vaka, 399 ölüm, 6 bin 658 taburcu.

DHA

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