Türkiye İletişim Başkanlığı'ndan Rus gazetecilerin serbest bırakılmasına ilişkin açıklama

İletişim Başkanlığı'ndan Rus gazetecilerin serbest bırakılmasına ilişkin açıklama

Türkiye

İletişim Başkanlığı'ndan Rus gazetecilerin serbest bırakılmasına ilişkin açıklama

İletişim Başkanlığı, askeri bir tesisi izinsiz olarak görüntülemek isterken gözaltına alınan 2 Rus vatandaşının bugün serbest bırakıldığını açıkladı.

07 Aralık 2020, Pazartesi 19:10 Son Güncelleme:
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İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, “Perşembe günü askeri bir tesisi izinsiz olarak görüntülemek isterken gözaltına alınan 2 Rus vatandaşı bugün serbest bırakılmıştır. Rus muhataplarımızın son günlerde gösterdikleri işbirliğini takdirle karşılıyor; ülkemize gelecek yabancı basın mensuplarının resmi vize ve akreditasyon kuralları ile kanunlarımıza uymalarının önemini yeniden hatırlatıyoruz. Basın meşruhatlı vize ve geçici akreditasyon süreçleri hakkında bilgilere İletişim Başkanlığının resmi internet sitesinden ulaşılabilmektedir” denildi.

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ANKARA (İHA)


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