ABD’de Kinsey Enstitüsü, çöpçatanlık uygulaması kullanıcılarının dahil olduğu 5 bin katılımcılı ile bir araştırma yaptı.

Araştırmaya göre, fazla emoji kullananlar, romantik ilişkileri ilerletmede daha pozitif…

EMOJİ YAKINLAŞMA SAĞLIYOR

Emoji kullanımı iletilerin duygusal etkisini arttırarak, kişilerin yakınlaşmasına olanak sağlıyor.

Bunun yanında sık emoji kullananların randevularda öpüşme ve cinsel ilişkiye girme ihtimali daha yüksek olduğu ortaya çıktı.



