  • Haberler
  • Yaşam
  • İlginç araştırma… Emoji kullananların cinsel ilişkiye girme ihtimalleri daha yüksek

İlginç araştırma… Emoji kullananların cinsel ilişkiye girme ihtimalleri daha yüksek

Mesajlaşırken emoji kullananların duygusal olarak daha kolay yakınlaştığını ortaya koyan bir araştırma yayımlandı

21 Ağustos 2019, Çarşamba 20:27
A A
İlginç araştırma… Emoji kullananların cinsel ilişkiye girme ihtimalleri daha yüksek

ABD’de Kinsey Enstitüsü, çöpçatanlık uygulaması kullanıcılarının dahil olduğu 5 bin katılımcılı ile bir araştırma yaptı.

Araştırmaya göre, fazla emoji kullananlar, romantik ilişkileri ilerletmede daha pozitif…

EMOJİ YAKINLAŞMA SAĞLIYOR

Emoji kullanımı iletilerin duygusal etkisini arttırarak, kişilerin yakınlaşmasına olanak sağlıyor.

Bunun yanında sık emoji kullananların randevularda öpüşme ve cinsel ilişkiye girme ihtimali daha yüksek olduğu ortaya çıktı.


BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...