İlginç araştırma… Emoji kullananların cinsel ilişkiye girme ihtimalleri daha yüksek
Mesajlaşırken emoji kullananların duygusal olarak daha kolay yakınlaştığını ortaya koyan bir araştırma yayımlandı
ABD’de Kinsey Enstitüsü, çöpçatanlık uygulaması kullanıcılarının dahil olduğu 5 bin katılımcılı ile bir araştırma yaptı.
Araştırmaya göre, fazla emoji kullananlar, romantik ilişkileri ilerletmede daha pozitif…
EMOJİ YAKINLAŞMA SAĞLIYOR
Emoji kullanımı iletilerin duygusal etkisini arttırarak, kişilerin yakınlaşmasına olanak sağlıyor.
Bunun yanında sık emoji kullananların randevularda öpüşme ve cinsel ilişkiye girme ihtimali daha yüksek olduğu ortaya çıktı.