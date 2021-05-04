İlginç olay! Yanlışlıkla Belçika-Fransa sınırını değiştirdi

Belçikalı çiftçinin, tarlasını sürerken traktörü ve pulluğuna engel olduğu gerekçesiyle iki ülke arasındaki sınır taşını yaklaşık 2,5 metre ileriye taşıması üzerine Belçika toprakları biraz daha büyüdü. Belçika'nın Hainaut eyaletinde Fransa sınırında bulunan Erquelinnes kasabasında yaşayan çiftçi, tarlasında bulunan taşın, uluslararası bir diplomatik soruna yol açacağını düşünemedi.

Belçika medyasına göre çiftçi, tarlasındaki sınır taşını 2 metre 29 santim öteye taşıyarak, 1819 yılında işaretlenen sınırı "yeniden çizmiş" oldu.

YÜRÜYÜŞ YAPARKEN FARK ETTİ

Belçika ile Fransa arasındaki 620 kilometrelik kara sınırı, Waterloo yenilgisinden 5 yıl sonra 28 Mart 1820'de Fransız İmparatoru Napolyon ile Hollanda Krallığı tarafından imzlanan anlaşmayla resmen belirlenmişti. O dönemde, Belçika, Hollanda Krallığı'nın bir parçasıydı. Sınırın karşı tarafındaki Fransız kasabası Bousignies - sur -Roc kasabasında yaşayan yerel bir tarih meraklısı, orman yürüyüşü sırasında sınır çizgisindeki değişikliği fark etti. Erquelinnesli çiftçi tarafından çizilen yeni sınır çizgisi sayesinde Belçika'nın, savaşmadan ülke topraklarını genişlettiği, Fransa'nın toprak kaybettiği belirlendi.

'BU İYİ BİR FİKİR DEĞİL'

Erquelinnes kasabasının Belediye Başkanı David Lavaux, olayı Fransa medyasına esprili bir dille anlattı. Belçikalı belediye başkanı, "Mutluydum. Kasabam daha büyüktü ama Bousignies - sur - Roc belediye başkanı aynı fikirde değildi" dedi.

Lavaux, "Çiftçi vatandaşımız Belçika'yı büyüttü, Fransa'yı küçülttü. Bu iyi bir fikir değil" diye konuştu.

Fransız kasabasını Belediye Başkanı Aurélie Welenok da aynı şakacı üslupla, "Yeni bir sınır savaşından kaçınmalıyız" dedi.

SORUŞTURMA AÇILABİLİR

Belçikalı yetkililer, Erquelinnesli çiftçiyle görüşerek, sınır taşını eski yerine taşımasını isteyecek. Eğer çiftçi bunu yapmayı reddederse hakkında yasal soruşturma başlatılacak. Bu durumda sınır çizgisi iki ülke dışişleri bakanları devreye girerek, 1930 yılından bu yana ilk kez sınır komisyonunu göreve çağırmak zorunda kalacak. Belediye Başkanı Lavaux, Belçika medyasına, çiftçinin iyi niyet göstermesi durumunda sorunun dostane bir şekilde çözüleceğini söyledi.

BBC TÜRKÇE

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