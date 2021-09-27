İlham ve esini günlük hayatımıza taşıyalım

Merhaba sevgili Posta Gazetesi okurları, daha çok uyumlu açılara şahit olacağımız haftaya muhteşem bir büyük üçgen ile başlıyoruz. İkizler burcunda seyreden Ay-Ceres ve Kuzey Ay Düğümü kavuşumu Kova burcundaki Satürn ve Terazi burcundaki Güneş ve Mars ile uyumlu açı yaparak hava elementinde büyük üçgen kalıbı oluşturuyor. Hava elementi vücudun elektrik gücü ve elektrik iletileri, sinirler arası iletim, kanın oksijenlenmesi ve ifade edebilme ile ilişkilidir, hareketli bir elementtir. Hafta boyunca göstergelerin çoğu hava elementi burçlarda seyredeceğinden, hava elementi baskınlığı etkilerini hissedeceğiz.

Neme karşı daha hassas olacağız

Hava elementi sıcak ve nemli doğada olduğundan özellikle nem kaynaklı sorunlar dikkat istiyor. Ateş ve toprak elementlerinin kuru doğasını yansıtan göstergeler yalnızca Uranüs ve Plüton, onlar da toprak burçlarında. Haliyle ateşin kuru ve sıcak doğası gölgeleniyor. Hava elementi de sıcak doğada olduğundan soğuk/sıcak dengesi korunacak, ama nemden hoşlanan mantar enfeksiyonu gibi sinsi, nemi seven enfeksiyonlar, sinir ve kas üşütmeleri, doğum haritasında su burçları etkin olanlarda burun akıntısı, balgam benzeri hastalıklar artabilir. Dağınık bir zihin, aşırı konuşma, zihinsel yorgunluk, uykusuzluk, vesveseler, karında şişlik, gaz şikâyetleri görülebilir.

Bu haftaki element dengesizliklerini dengelemek için düzenli beslenelim ve düzenli uyuyalım. Mineral ve tonik banyoları ya da maden suyu tüketmek, yağlarla masaj, kuru sıcak uygulamalar, özellikle üst beden egzersizleri yapmak, canlandırıcı - hareketli müzikler dinlemek, yemeklerimize baharat eklemek, doğayla ya da toprakla vakit geçirmek de alabileceğimiz önlemler arasında sayılabilir. Zihnimizi sakinleştirmek için rahatlama egzersizleri yapabilir, ıhlamur, kekik, açık nane çayı gibi rahatlatıcı bitkisel çaylardan faydalanabiliriz. Sarı kantaron ya da çarkıfelek çayı da rahatlatıcı olabilir, ama kullandığımız ilaçlarla etkileşim yapabileceğinden, ilk planda önerilmez.

Uyumlu açıların sürprizi

Hava elementinde oluşan üçgen açı kalıbı dışında haftanın üçüncü günü Venüs-Neptün, dördüncü günü Güneş-Satürn ve hafta sonunda Venüs-Plüton uyumlu açılarının kesinleşmesine şahit olacağız. Hafta boyunca etkisini hissettirecek bu uyumlu açılar enerjimizi uzun süre koruyabilmemize, beden direncimizin artmasına, hormon dengemizin korunmasına, ilham ve esin ile dolmamıza yardım edecek. Güneş Diadem, Merkür Spica, Venüs Agena, Mars Porrima ve Plüton Peacock yıldızlarıyla kavuşumda olacak. Hepsi de sanatı, sezgileri, ilhamı destekleyen yıldızlar ama madalyonun diğer yüzü de var, hem hava elementi baskınlığı, hem de yıldız etkileriyle huzursuzluk hissedebiliriz, zihnimiz aşırı aktif hale gelebilir ve dürtüsellik sorun olabilir.

Yıldızların ve büyük üçgenin yoğun enerjisini beden aktiviteleriyle dengelemeye, olumluya yönlendirmeye çalışalım. Çorbalar, sıcak yemekler, hafif bitki çayları, huzursuzluğa neden olacak telefon konuşmalarını gece yapmamak, televizyon ve elektronik aletleri mümkün olduğunca gece yatmadan belli bir saat önce kapatmak uyku düzenimizi korumaya ve rahatlamamıza yardım edecek. Sanat aktiviteleri, hobiler bu hafta destekleniyor. İçimizdeki enerjiyi yaratıcılığa dönüştürmeye çalışalım. Her zaman yaptığımız rutin işlerde farklı yöntemler, katkılar deneyerek olumlu etkilerin günlük hayatımız da yansımasına yardımcı olalım.

Sert etkiler de olacak

Hafta sonuna doğru Venüs-Jüpiter ve Merkür-Plüton karelerinin etkilerini hissedeceğiz. Merkür geri gittiği için Plüton ile ikinci kez kare açı yapacak. Bu etkiden geçen haftaki yazımızda da bahsetmiştik. Merkür zihinle, iletişimle, duyma ve konuşmayla ilişkilidir. Takıntılı düşüncelerimizin farkında olalım. Bazen yalnızca farkına varmak bile sorunun ortadan kalkmasını sağlayabilir. Tekrar tekrar dönüp kontrol etmek, aklımıza takılan düşünceler nedeniyle konsantre olamamak ya da uyuyamamak Merkür-Plüton karesinin etkileri arasında. Günlük hayatımızı zorlaştıran, bizi sevdiklerimizden uzaklaştırabilen bu tip zorluklar devam ederse profesyonel yardım almaktan çekinmeyelim.

Akciğer, el-kol bölgeleri ve ince bağırsaklar da zorlanabilir. Kazalardan, sakarlıklardan, solunum sistemimize zarar verebilecek duman, gaz benzeri solunum yolumuzu tahriş edebilecek etkilerden kaçınalım. Geçmeyen ishal ya da öksürük durumlarında hekime danışalım. Venüs-Jüpiter karesi aşırılıklar konusunda uyarıyor. Uyku ve yeme düzenimize dikkat edelim. Venüs tatlılarla ilişkili görüldüğünden aşırı tatlı ya da karbonhidrat içeren besinlerden kaçınalım. Kan şekeri yükselmelerinin, hormon dengesizliklerinin, ağır ya da her zamankinden fazla beslenme nedenli sorunların Venüs-Jüpiter karesi etkileri arasında olduğunu unutmayalım.

Haftaya tekrar buluşana kadar sağlıkla, sağlıcakla kalmanız dileğiyle...