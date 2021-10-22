Yemek İlisıra dolması nasıl yapılır? MasterChef 21 Ekim İlisıra dolması tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası
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İlisıra dolması nasıl yapılır? MasterChef 21 Ekim İlisıra dolması tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası

Yemek

İlisıra dolması nasıl yapılır? MasterChef 21 Ekim İlisıra dolması tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası

TV8 ekranlarının sevilen yarışması MasterChef Türkiye'de yarışmacılar Karaman'ın yöresel lezzeti olan İlisıra dolması tarifi yaptı. Ekran başında izleyen seyirciler ise internette İlisıra dolması tarifi araştırdı. Peki, İlisıra dolması nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız İlisıra dolması tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...

22 Ekim 2021, Cuma 12:57 Son Güncelleme:
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Farklı ve yöresel lezzet sevenler için İlisıra dolması tarifi oldukça iyi bir alternatif. Peki, İlisıra dolması nasıl yapılır? Karaman Yollarbaşı Kasabası'nın meşhur yemeği olan İlisıra dolması tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler, püf noktası...

İLİSIRA DOLMASI TARİFİ

İlisıra dolması malzemeler

  • 4 patlıcan
  • 1 soğan
  • 2-3 domates
  • 2-3 sivri biber
  • ½ demet maydanoz
  • 1,5 çay bardağı pilavlık bulgur
  • 200 gram yağlı koyun kıyması
  • 1 çorba kaşığı domates salçası
  • 1 tatlı kaşığı biber salçası
  • 1 çay kaşığı kırmızıbiber
  • Tuz, karabiber

Üzerine:

  • 2 çorba kaşığı tereyağı
  • 1 çorba kaşığı domates salçası
  • Sarımsaklı yoğurt

İLİSIRA DOLMASI YAPILIŞI

Patlıcanları 1 santim kalınlığında uzunlamasına dilimleyin. Yumuşayıncaya kadar haşlayıp, parçalanmamasına dikkat ederek süzün. Soğan, domates, sivri biber ve maydanozu incecik kıyın. Bulguru yıkayıp süzün. Hepsini bir tepsiye koyun. Kıyma, salça, tuz ve baharatı da katıp iyice karıştırın.

Bu harçtan, avuç içinde sıkım sıkım yapıp patlıcan dilimleri ile sarın, kat yeri altta kalacak şekilde tencereye dizin. Hepsini hazırladığınızda ayrı bir tavada tereyağını salça ile kızdırıp dolmaların üzerine gezdirin. Üzerini örtecek kadar sıcak su ve biraz tuz ilave edin. Dağılmaması için üzerine bir yemek tabağı kapatın. Tencerenin kapağını da örterek bir taşım kaynatın. Kaynadıktan sonra kısık ateşte 30-40 dakika kadar pişirin. Üzerine sarımsaklı yoğurt gezdirerek sıcak servis yapın.

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