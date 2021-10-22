Farklı ve yöresel lezzet sevenler için İlisıra dolması tarifi oldukça iyi bir alternatif. Peki, İlisıra dolması nasıl yapılır? Karaman Yollarbaşı Kasabası'nın meşhur yemeği olan İlisıra dolması tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler, püf noktası...

İLİSIRA DOLMASI TARİFİ

İlisıra dolması malzemeler

4 patlıcan

1 soğan

2-3 domates

2-3 sivri biber

½ demet maydanoz

1,5 çay bardağı pilavlık bulgur

200 gram yağlı koyun kıyması

1 çorba kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 çay kaşığı kırmızıbiber

Tuz, karabiber

Üzerine:

2 çorba kaşığı tereyağı

1 çorba kaşığı domates salçası

Sarımsaklı yoğurt

İLİSIRA DOLMASI YAPILIŞI

Patlıcanları 1 santim kalınlığında uzunlamasına dilimleyin. Yumuşayıncaya kadar haşlayıp, parçalanmamasına dikkat ederek süzün. Soğan, domates, sivri biber ve maydanozu incecik kıyın. Bulguru yıkayıp süzün. Hepsini bir tepsiye koyun. Kıyma, salça, tuz ve baharatı da katıp iyice karıştırın.

Bu harçtan, avuç içinde sıkım sıkım yapıp patlıcan dilimleri ile sarın, kat yeri altta kalacak şekilde tencereye dizin. Hepsini hazırladığınızda ayrı bir tavada tereyağını salça ile kızdırıp dolmaların üzerine gezdirin. Üzerini örtecek kadar sıcak su ve biraz tuz ilave edin. Dağılmaması için üzerine bir yemek tabağı kapatın. Tencerenin kapağını da örterek bir taşım kaynatın. Kaynadıktan sonra kısık ateşte 30-40 dakika kadar pişirin. Üzerine sarımsaklı yoğurt gezdirerek sıcak servis yapın.



