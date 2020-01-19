İlişkide sınırların önemli olmasının 6 nedeni

Sınırlarımızı tanımak, birileriyle çıkmaya başlamadan önce yapılması gereken bir şeydir. Bu sınırlar birçok yönden seni güvende tutmaya yardımcı olur. İster derinden aşık olun, isterseniz sadece o kişiden sadece hoşlanın, kişisel sınırlarınız olması, sizi kötü niyetli insanlardan koruyacaktır. Ayrıca bu sınırlar, sizi diğer insanlardan uzak tutacak sınırlar da değil, sadece size saygı gösterilmesini sağlayacak sınırlardır.. Örneğin, yalnız zamana ihtiyaç duyan biriyseniz, birinin gelip sürekli sizi rahatsız etmesine izin vermemelisiniz. Başka insanlar için kendi sınırlarınızdan vazgeçmemelisiniz. Sizi gerçekten önemseyen insanlar, zaten sizin sınırlarınıza saygı duyacaktır. Peki sınırlar neden bu kadar önemli?

1-Sınırlar, kendinize daha iyi bakmanıza izin verir

Sınırlar, genel olarak, kendi istek ve ihtiyaçlarınızı gerçekten belirlemenize izin verir. Onları ne kadar güçlendirirseniz, o kadar güçlü hissedersiniz ve birçok yönden daha fazlasını başarmak istersiniz. Sınırlarınıza bağlı olarak, her zaman ilk önce kendi bakımınıza önem vereceksiniz.

2-Sınırlar sizi kontrol altında tutar

Uygun sınırları belirlediğinizde kendinizi de kontrol altına alırsınız. Kendinizi kendi kararlarınızı vermekten kaçınmaz veya düşünmek için zaman ayırmayı reddedemezsiniz. Diğer insanlar size ne yapmanız gerektiğini söyleyemez. Elbette, bazı insanlar size tavsiyelerde bulunmaya çalışabilir, ancak her şeyden önce kararlarınız size aittir.

3-Sınırlar başkalarının sizden faydalanmasını önler

Sınırlarınız ne kadar güçlendirilirse, kendinizi diğerlerinden o kadar iyi koruyabilirsiniz. Bu dünya, başkalarından yararlanan insanlarla doludur ve sınırlar koymazsanız, sizi de ele geçirebilirler.

4-Kafanız rahat eder

Sınırlarınız ne kadar net olursa, o kadar az stresli olursunuz. Sizi ikna etmek veya kararınızı değiştirmeye çalışan insanlar çevrenizde olmaz. Her türlü duruma dayanıklısınız ve durumun nereye gittiğinin farkındasınız.

5-Sınırlar bağımsız olmanızı sağlar

Sınırlar birçok yönden bağımsızlığımızı doğru şekilde elimizde tutmamızın bir yoludur. Sınırlarınız ne kadar belirgin olursa, o kadar fazla özgürlüğe sahip olursunuz.

6-Sınırlar size atılganlığınızı geliştirme şansı verir

Sınırlarınız ne kadar güçlüyse, o kadar kendinize güvenir ve iddialı olursunuz. Bu gerçekten özgüveninizi çeşitli şekillerde geliştirmenin harika bir yoludur.



