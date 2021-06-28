İlişkiler aslan gibi

Sevgi, güzellik ve ilişkiler gezegeni Venüs bu sabah Aslan burcu transitine başladı. 11 Haziran’dan beri Mars da Aslan burcunda ilerliyor. Astrolojide ikili ilişkiler özellikle de eril-dişil enerjileri incelediğimizde Venüs ve Mars gezegenleri haritada öne çıkar. Meşhur sözü duymuşsunuzdur; “Kadınlar Venüs’ten, Erkekler Mars’tan”.

Söz konusu ilişkiler olunca göz ardı edemeyeceğimiz bu iki gezegen bir ateş elementi olan Aslan burcunda ileriki günlerde kavuşum da yapacaklar. Bu dönemi ilişkiler açısından değerlendirirsek, Aslan burcunda hem Venüs hem de Mars eğlence ve yaratıcılık arayacaklardır. Görünüşlerinden ve kendilerinden gurur duymak isteyecek, ön planda yani sahnede olmak isteyecekler. Bu dönemde yoğun bir şekilde ilişkilerimizi tüm dünyanın gözleri önünde yaşamak isteyebilir, gizli saklı ne varsa açıklayabilir yahut çevremizden duyabiliriz. Aslan burcunun en önemli özelliklerinden biri olan gurur ilişkilerimize önemli bir vurgu da yapacaktır. Gururumuza dokunabilecek davranışlar ilişkilerimizi düşünmek, tartmak veya bitirmek açısından daha önce hiç düşünmediğimiz şekilde bizi etkileyebilir.

MARS’IN KADERSEL AÇILARI

Bu hafta Mars’ın yapacağı açılarla kadersel bağlantılar kuracağını da görüyoruz. Önce Ay Düğümleriyle olumlu (Kuzey Ay Düğümü ile 60 derecelik sekstil, Güney Ay Düğümü ile üçgen) açısını kesinleştireceği 28 Haziran Pazartesi günü ilişkilerimiz ve kendimize olan güvenimiz bir amaç uğruna hareket etme dürtüsüyle yola çıkacak.

2 Temmuz Cuma günü “Karma” gezegeni Satürn ile karşıtlığını kesinleştirecek olan Mars, bu zorlu açıyla kendisini ortaya koymak ve kontrol etmek için güçlü bir güdüyle harekete geçmek isteyecektir. Satürn’ün kısıtlayıcı ve baskıcı engeli karşısında Aslan burcunda kendini istediği gibi gösteremeyebilecek olan Mars, agresif bir enerjiyle en korktuğumuz yönlerimizi açığa çıkartabilir. Sabırlı olmanın erdem olacağını gerçekten öğretecek bu açı birçoğumuz için zorlayıcı olacak ama pozitif yönünden bakarsak yüksek konsantrasyon ve enerji isteyen bir projemiz varsa yoğunlaşıp bitirmek için en uygun zamandayız.

Son olarak 4 Temmuz Pazar günü Mars-Uranüs karesinin aktive olmasıyla ortaya çıkacak kadersel enerji dürtüsel, ani ve olağandışı hareketler şeklinde kendini gösterebilir. Mars-Uranüs karesi getireceği gergin enerjinin negatif kullanımının ön plana çıkabileceğini unutmayalım. Daha iki gün önce Satürn tarafından yaratılan baskılayıcı enerjinin üzerine Uranüs’ün sağlayacağı ani ve sabırsız enerji Mars’ı tepkisel harekete geçirecektir. Tüm zincirleri kırarak, özgürce hareket etmenin sonuçları duygusal hüsran da olabilir.

Mars’ın bu hafta yapacağı bu meydan okuyucu açılarla öncelikle atacağımız adımların kadersel yolumuzda ve ikili ilişkilerimizde çok önemli olacağını görüyoruz. Dönüşüme açık, isteyerek veya yoğun bir baskı sonucu aniden atacağımız adımlar kadersel yolumuzda dönüştürücü bir enerji taşıyor. Bizi geliştirebilecek ve ileri taşıyacak bu enerjiler zorlayıcı olabilir. Dönüşüm getiren her gelişme sancılıdır. Satürn’ün baskılayıcı ve Uranüs’ün özgürleştirici enerjisi dengemizi bozabilir. Yaşayacağımız deneyimler kadersel yolumuzda ve hayatımızda elektrik verilmişçesine şok etkisi yaratabilir.

Dönüşümün gücü adına hepinize iyi haftalar diliyorum.