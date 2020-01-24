Diğer kitaplar size ilişkinizi düzeltmek için neler yapmanız gerektiğini söyler ancak çığır açan bu kitapta devam etmek için çaba göstermeniz mi yoksa çekip gitmeniz mi gerektiğini ünlü psikoterapist Mira Kirshenbaum’un rehberliğinde adım adım ilerleyerek öğreneceksiniz.

Dr. Kirshenbaum yıllar süren araştırmalara ve gerçek hayattan çiftlerle yaptığı çalışmalara dayanarak doğru kararı vermenize yardımcı olacak.

Kişisel analiz ile bu özel durumunuza teşhis koyacak ve sizi sorunun merkezine götürecek olan şu tarz sorulara cevaplar bulacaksınız:

-Hangi günahlar affedilebilir, hangileri affedilemez?

-Partneriniz size kendinizden şüphe etmenize neden olan sorular mı soruyor?

-Cinsel hayatınız aslında neye benziyor ve ne kadar önemli?

-Aranızda hâlâ aşk var mı, bu onda sevmediğiniz diğer şeylerle karşılaştırıldığında sizin için

önemli mi?