‘İlk aşkım’ lafı Yılmaz Erdoğan'ı sevindirdi
Yılmaz Erdoğan, eski eşi Belçim Bilgin’in doğum gününü sosyal medyadan “İlk aşkım” sözleriyle kutladı
Yılmaz Erdoğan 52’nci yaşını önceki akşam Yeniköy Arnavutköy Balıkçısı’nda kutladı.
Kızı Berfin Erdoğan, yakın dostları Güven Kıraç, Demet Akbağ, Caner Erkin, Şükran Ovalı ve Ezgi Mola oyuncuyu yalnız bırakmadı.
'Güzel bir paylaşımdı'
Yılmaz Erdoğan, eski eşi Belçim Bilgin’in doğum gününü sosyal medyadan “İlk aşkım” sözleriyle kutlaması için “Güzel bir paylaşımdı” dedi.
Ali KESER/ POSTA
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