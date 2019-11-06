‘İlk aşkım’ lafı Yılmaz Erdoğan'ı sevindirdi

Yılmaz Erdoğan, eski eşi Belçim Bilgin’in doğum gününü sosyal medyadan “İlk aşkım” sözleriyle kutladı

06 Kasım 2019, Çarşamba 07:58 Son Güncelleme:
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‘İlk aşkım’ lafı Yılmaz Erdoğan'ı sevindirdi

Yılmaz Erdoğan 52’nci yaşını önceki akşam Yeniköy Arnavutköy Balıkçısı’nda kutladı.

Kızı Berfin Erdoğan, yakın dostları Güven Kıraç, Demet Akbağ, Caner Erkin, Şükran Ovalı ve Ezgi Mola oyuncuyu yalnız bırakmadı.

'Güzel bir paylaşımdı'

Yılmaz Erdoğan, eski eşi Belçim Bilgin’in doğum gününü sosyal medyadan “İlk aşkım” sözleriyle kutlaması için “Güzel bir paylaşımdı” dedi.

Ali KESER/ POSTA

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