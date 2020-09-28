Türkiye İlk corona virüs aşısı Cerrahpaşa'da gönüllülere uygulandı

İlk corona virüs aşısı Cerrahpaşa'da gönüllülere uygulandı

Türkiye

İlk corona virüs aşısı Cerrahpaşa'da gönüllülere uygulandı

Corona virüs Faz 3, gönüllü aşı uygulaması İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde gönüllülere yapıldı. Aşıyı ilk yaptıran gönüllü hastanenin hasta bakıcısı oldu.

28 Eylül 2020, Pazartesi 12:33 Son Güncelleme:
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İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde Çin'e ait corona virüs aşısının Faz 3 çalışmalarına başlandı. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Fehmi Tabak aşı ve süreç ile ilgili bilgi verdi. Hastanede aşıyı olan ilk gönüllü, hasta bakıcı oldu.

Ankara ve Kocaeli'den sonra sıra İstanbul'da 

Çin'in corona virüse karşı yürüttüğü aşı çalışmalarında, faz 3 araştırmaları Türkiye'de ilk olarak Hacettepe'de uygulanmış, ikinci merkez Kocaeli olmuştu. İstanbul'daki ilk aşı uygulamasının adresi ise Cerrahpaşa oldu.

İlk gönüllü hasta bakıcı oldu  

Corona virüs Faz 3 gönüllü aşılamalarının İstanbul'daki ilk uygulaması, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde yapıldı. Aşılama çalışmasına Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen, Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Fehmi Tabak da katıldı. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde hasta bakıcı olan Asım Baştürk gönüllü olarak ilk aşıyı oldu.


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