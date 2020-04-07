Magazin İlk kez Bakanlığın Twitter hesabından yayınlandı

İlk kez Bakanlığın Twitter hesabından yayınlandı

Magazin

İlk kez Bakanlığın Twitter hesabından yayınlandı

Müzisyen Rafet El Roman, dünyanın dört bir yanındaki Türk vatandaşlarına evlerinde kalmaları için yeni bestesi "Evinde Kal" ile seslendi.

07 Nisan 2020, Salı 19:42 Son Güncelleme:
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Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’ndan (YTB) edinilen bilgiye göre, YTB’nin Türkiye’deki ve yurt dışındaki vatandaşların yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evde kalmalarını sağlamak için düzenlediği farkındalık kampanyasına Rafet El Roman da katıldı.


Satançının YTB aracılığıyla kamuoyu ile paylaştığı yeni şarkısının videosu, ilk kez Kültür ve Turizm Bakanlığının sosyal medya hesaplarından yayınlandı. Ünlü sanatçı yeni şarkısının sözleriyle sevenlerine "Dur bir an kalbinin sesini dinle, duyarlı ol evinde kal sevdiklerinle, umut ol ışık ol güzel günlere" diye seslendi. Roman, yeni şarkısını seslendirdikten sonra videonun sonunda "Müzik biz insanlara verilen en güzel armağan. O yüzden evinde kal, müzikle kal." ifadelerini kullandı.

YTB, dijital platformlarda çoğunluğu Avrupa’da olmak üzere dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan ve sayıları 6 buçuk milyona ulaşan Türk vatandaşlarına evde kalmaları çağrısı yapıyor. Yürütülen farkındalık kampanyasına sporcu, sanatçı, oyuncu her meslekten birçok ünlü isim destek veriyor.

AA

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