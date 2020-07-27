Seyahat İlk kez kamp yapacaklara önemli tavsiyeler

İlk kez kamp yapacaklara önemli tavsiyeler

Seyahat

İlk kez kamp yapacaklara önemli tavsiyeler

Yaz geldi ve hep hayalini kurduğunuz çadır hayatına kavuşmanız için artık önünüzde engel de kalmadı. Eğer daha önce hiç kamp yapmadıysanız ve bir türlü cesaret edemiyorsanız, Interrail Türkiye Kurucusu Bestami Köse ile hazırladığımız video hayalinizi gerçeğe dönüştürmede işinize epey yarayabilir.

27 Temmuz 2020, Pazartesi 13:28 Son Güncelleme:
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Nerede kamp yapacağınıza karar vermeden önce kamp yapma amacınızı belirlemeniz gerekiyor. Amacınız denize girmek mi, uzun doğa yürüyüşleri mi? Yoksa her ikisi de mi?

Kamp yapma amacınız ve yeriniz belli olduktan sonra gideceğiniz bölgenin hava koşullarını araştırmakta da fayda var. 


Peki kamp kurmak için ne tür bilgilere ihtiyacınız var? Nereden başlamanız gerekiyor? Dilerseniz hemen ucunda bir göz atalım:

İlk kez kamp yaparken bu konuda tecrübeli bir arkadaşınızla yola çıkın

Doğru çadırı seçin

Kamp için kullanışlı eşyalar tercih edin

Hava koşullarını dikkate alın

Kamp bölgesi seçerken sosyal medyaya başvurun

Çevredeki kampçılarla tanışın

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