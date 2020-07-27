İlk kez kamp yapacaklara önemli tavsiyeler

Nerede kamp yapacağınıza karar vermeden önce kamp yapma amacınızı belirlemeniz gerekiyor. Amacınız denize girmek mi, uzun doğa yürüyüşleri mi? Yoksa her ikisi de mi?

Kamp yapma amacınız ve yeriniz belli olduktan sonra gideceğiniz bölgenin hava koşullarını araştırmakta da fayda var.





Peki kamp kurmak için ne tür bilgilere ihtiyacınız var? Nereden başlamanız gerekiyor? Dilerseniz hemen ucunda bir göz atalım:

İlk kez kamp yaparken bu konuda tecrübeli bir arkadaşınızla yola çıkın

Doğru çadırı seçin

Kamp için kullanışlı eşyalar tercih edin

Hava koşullarını dikkate alın

Kamp bölgesi seçerken sosyal medyaya başvurun

Çevredeki kampçılarla tanışın