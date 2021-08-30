Magazin Şeyma Subaşı aşka geldi

Şeyma Subaşı aşka geldi

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Şeyma Subaşı aşka geldi

Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile bir süredir Bodrum’da tatil yapıyordu. Tekne tatilinin ardından otele geçen çiftten Şeyma Subaşı, sık sık mutluluk pozları veriyordu. Subaşı şimdi ise sevgilisinin memleketi Mısır’a gitti. Sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile Mısır’da tatil yapan Şeyma Subaşı, mutlu anlarını sosyal medya sayfasından takipçileriyle paylaşıyor. İşte Şeyma Subaşı ve sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile olan romantik anları...

30 Ağustos 2021, Pazartesi 10:35 Son Güncelleme:
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Kış boyu İspanya’nın eğlence adası olarak bilinen İbiza’da olan Şeyma Subaşı, geçtiğimiz haftalarda bir dargın bir barışık aşk yaşadığı sevgilisiyle birlikte Bodrum’a uçtu. Bodrum tatilinden bikinili kareleri yayınlayan Şeyma Subaşı, formda vücuduyla göz doldurdu. Şeyma Şubaşı, şimdi ise birliktelik yaşadığı Mohammed Alsaloussi ile birlikte Mısır’a gitti. Mısır’ın İskenderiye, bölgesine yakın bir konumda tatil yapan Şeyma Subaşı yakın dostları ve sevgilisiyle güzel havanın tadını çıkarıyor.

ŞEYMA SUBAŞI’NDA ROMANTİK KARE

Şeyma Subaşı, sevgilisiyle çıktığı Mısır tatilinden sıklıkla paylaşım yapmayı ihmal etmiyor. Şeyma Subaşı, son olarak sevgilisinin kucağında eğlendiği anları paylaştı. Şeyma Subaşı’nın yaptığı paylaşımda, romantik bir kareye de yer verdi. Sevgilisinin kucağından kumların üzerine inen Şeyma Subaşı, sevgilisine romantik bir öpücük verdi. İşte o anlar...



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