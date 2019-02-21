İlk tasarım ve beceri atölyesi açıldı

Karşıyaka ortaokulu’nda açılan ilk tasarım ve beceri atölyesinde, öğrencilerin tasarlama ve uygulama becerilerini geliştirecek çok sayıda set yer aldı. Tasarım ve beceri atölyesinde en dikkat çeken bölüm Tokat’ın geleneksel yazmacılık bölümü oldu. Bakan Selçuk, öğrencilerle birlikte Tokat bezleri üzerine baskılar yaptı. 2023 Eğitim Vizyonu’nda tasarım ve beceri atölyelerine önem verdiklerine değinen Selçuk, “Açılışını yaptığımız tasarım ve beceri atölyesinde beni en çok sevindiren atölyelerde yöresel sanatların tasarım ve uygulamalarının da yer alması. Öğrencilerimiz yaşadıkları yerlerde öne çıkan sanatlarla doğrudan temas edecekler ve bölgeleriyle organik ilişkilerini güçlendirmiş olacaklar. Tüm illerimizde tasarım ve beceri atölyelerimize bu özelliği dahil etmeyi hedefliyoruz” dedi.