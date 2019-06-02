İlk uçuşunda yere çakıldı

ABD’de meydana gelen uçak kazasında 2 kişi hayatını kaybetti. Bir balıkçının çakılan uçağı karaya çekmeye çalışması dikkat çekti

02 Haziran 2019, Pazar 21:00
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İlk uçuşunda yere çakıldı

ABD’nin Alaka eyaletinde bir deniz uçağı limana çarptı.

Bölgede balık avlayan bir yerlinin çakılan uçağı karaya çekmeye çalıştığı görüldü.

5 SAAT HAVADA KALDI

Havacılık yetkilileri uçağın pilotunun ve yanında bulunan yolcunun hayatını kaybettiğini açıkladı.

Pilotun nisan ayında uçuş oryantasyonunu tamamladığı ve ilk uçuşunda havada geçirdiği 5 saatin ardından çakıldığı kaydedildi.



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