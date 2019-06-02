İlk uçuşunda yere çakıldı
ABD’de meydana gelen uçak kazasında 2 kişi hayatını kaybetti. Bir balıkçının çakılan uçağı karaya çekmeye çalışması dikkat çekti
ABD’nin Alaka eyaletinde bir deniz uçağı limana çarptı.
Bölgede balık avlayan bir yerlinin çakılan uçağı karaya çekmeye çalıştığı görüldü.
5 SAAT HAVADA KALDI
Havacılık yetkilileri uçağın pilotunun ve yanında bulunan yolcunun hayatını kaybettiğini açıkladı.
Pilotun nisan ayında uçuş oryantasyonunu tamamladığı ve ilk uçuşunda havada geçirdiği 5 saatin ardından çakıldığı kaydedildi.