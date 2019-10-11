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İlk uzay yürüyüşünü gerçekleştiren kozmonot Alexei Leonov yaşamını yitirdi

Tarihte ilk kez uzay yürüyüşü gerçekleştiren Rus kozmonot Alexei Leonov 85 yaşında hayata gözlerini yumdu

11 Ekim 2019, Cuma 14:56 Son Güncelleme:
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İlk uzay yürüyüşünü gerçekleştiren kozmonot Alexei Leonov yaşamını yitirdi

Gagarin Kozmonot Eğitim Merkezi, tarihte ilk kez uzay yürüyüşü gerçekleştiren Rus kozmonot Alexei Leonov'un 85 yaşında yaşamını yitirdiğini duyurdu.

1934 yılında dünyaya gelen Alexei Leonov, Sovyetler Birliği'nin aralarında German Tivor ve Yuri Gagarin'in de bulunduğu 20 kişilik ilk kozmonot ekibinin üyesiydi.

Alexei Leonov 1965 yılında tarihte ilk kez uzay yürüyüşü gerçekleştiren insan olmuştu.

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