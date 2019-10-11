İlk uzay yürüyüşünü gerçekleştiren kozmonot Alexei Leonov yaşamını yitirdi
Tarihte ilk kez uzay yürüyüşü gerçekleştiren Rus kozmonot Alexei Leonov 85 yaşında hayata gözlerini yumdu
Gagarin Kozmonot Eğitim Merkezi, tarihte ilk kez uzay yürüyüşü gerçekleştiren Rus kozmonot Alexei Leonov'un 85 yaşında yaşamını yitirdiğini duyurdu.
1934 yılında dünyaya gelen Alexei Leonov, Sovyetler Birliği'nin aralarında German Tivor ve Yuri Gagarin'in de bulunduğu 20 kişilik ilk kozmonot ekibinin üyesiydi.
Alexei Leonov 1965 yılında tarihte ilk kez uzay yürüyüşü gerçekleştiren insan olmuştu.