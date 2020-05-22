İlker Aksum Instagram canlı yayınında itiraf etti
Ünlü oyuncu İlker Aksum katıldığı bir canlı yayında rol aldığı, '20 Dakika' dizisiyle ilgili ses getirecek bir itirafta bulundu.
22 Mayıs 2020, Cuma 21:07 Son Güncelleme:
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İlker Aksum, katıldığı bir Instagram canlı yayınında Tuba Büyüküstün ile başrolü paylaştığı ‘20 Dakika’ dizisiyle ilgili dikkat çeken bir itirafta bulundu: “20 Dakika dizisi, Arap bir prensin siparişiydi. 30 bölümlük bir işti. Bazen para için iş yapıyorsun, bazen üstüne para verdiğin projeler oluyor. Kör topal bu yaşa geldik.”
Ay Yapım tarafından hazırlanan dizide İlker Aksum; Tuba Büyüküstün, Müjde Uzman gibi oyuncularla birlikte rol almıştı.
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