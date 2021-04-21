İlker Kaleli IMDB'nin zirvesine yerleşti
BBC yapımı 'The Serpent' dizisindeki rolüyle uluslararası alanda adından söz ettiren İlker Kaleli, IMDb'nin zirvesine yerleşti.
21 Nisan 2021, Çarşamba 19:35 Son Güncelleme:
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1970’li yıllarda Asya seyahatindeki Batılı turistleri öldüren seri katil Charles Sobhraj’ın hayatını anlatan BBC dizisi 'The Serpent'ta 'Vitali Hakim' adlı bir Türk turisti oynayan İlker Kaleli’nin sahneleri olay olmuştu. Kaleli, 70’lere özgü kıyafeti, tespih kolyesi ve uzun saçlarıyla dizinin özellikle ikinci bölümüne damgasını vuruyor.
Sekiz bölümlük “The Serpent”, en az 20 kişiyi öldürdüğü düşünülen Sobhraj’ın hayatına ışık tutuyor.
İlker Kaleli’nin Charles Sobhraj’ın sevgilisini canlandıran Jenna Coleman’la dans sahneleri dikkat çekmişti.