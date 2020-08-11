Magazin İlker Kaleli ve Biran Damla Yılmaz aşk mı yaşıyor?

İlker Kaleli ve Biran Damla Yılmaz aşk mı yaşıyor?

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İlker Kaleli ve Biran Damla Yılmaz aşk mı yaşıyor?

Oyuncu İlker Kaleli'nin (36), gönlünü Biran Damla Yılmaz'a (23) kaptırdığı iddia edildi.

11 Ağustos 2020, Salı 14:48 Son Güncelleme:
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Son olarak Burçin Terzioğlu ile yaşadığı ilişkiyle gündeme gelen İlker Kaleli'nin, aynı yapım şirketinin dizisinde rol alan Biran Damla Yılmaz’la bir aydır beraber olduğu magazin kulislerinde konuşuluyor.

Çiftin her yerde el ele göz göze olduğu öğrenildi. Çiftin ilişkilerini ne zaman açıklayacağı ise merak konusu oldu. 


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