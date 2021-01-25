Hürriyet'ten Sinem Vural'ın haberine göre; oyuncu İlker Kaleli’nin uluslararası proje “The Serpent”taki merakla beklenen sahneleri; dizinin İngiltere’de BBC One’da yayınlanmaya başlamasıyla ortaya çıktı.

1970’li yıllarda, Asya seyahatine giden Batılı hippileri hedef alan seri katil Charles Sobhraj’ın hayatını konu alan dizide, Türkiye’den İlker Kaleli oynamıştı.

Kaleli, 70’lere özgü kıyafeti, tespih kolyesi ve uzun saçlarıyla dizinin özellikle ikinci bölümüne damgasını vuruyor.

20 kişiyi öldürdü

Tom Shankland’ın yönettiği Toby Finlay ve Richard Warlow’un yazdığı Tahar Rahim, Jenna Coleman ve Ellie Bamber’ın rol aldığı dizi İngiltere ve İrlanda’da BBC One’da yayınlandıktan sonra dijital platformda gösterilecek.

Sekiz bölümlük “The Serpent”, en az 20 kişiyi öldürdüğü düşünülen Sobhraj’ın hayatına ışık tutuyor.

İlker Kaleli’nin Charles Sobhraj’ın sevgilisini canlandıran Jenna Coleman’la dans sahneleri dikkat çekti.



