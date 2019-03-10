Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan Eski adı Parasız Yatılı ve Bursluluk Sınavı (PYBS) olan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) internette merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Eski adı Parasız Yatılı ve Bursluluk Sınavı (PYBS) olan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) ne zaman? İşte detaylar…

2019 bursluluk sınavının net tarihi Milli Eğitim Bakanlığı 2018-2019 iş takvimiyle açıklandı. Ortaokulların 5, 6, 7, 8’inci, liselerin hazırlık sınıfı ile 9, 10 ve 11’inci sınıflarına yönelik düzenlenen bursluluk sınavı geçtiğimiz yıl İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) adını almıştı.

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (2019 İOKBS) 2 Haziran 2019 tarihinde gerçekleşecek. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11 inci sınıfların sınavı, 03 Haziran 2018 yurt içi ve yurt dışı sınav merkezlerinde Türkiye saatiyle 10.00’da merkezî sistemle aynı anda başlayıp, tek oturum olarak yapılacak. Sınavda 4 (dört) seçenekli 100 soru sorulacak, sınav süresi 120 dakika olarak uygulanacak.

SINAV BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Bursluluk sınavı başvuru tarihiyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı ancak geçtiğimiz dönem düzenlenen İOKBS için başvurular 5 Nisan'da sona ermişti. Öğrenciler “2019 İOKBS Başvuru ve Uygulama e-Kılavuzu” paylaşıldığında ilgili mevzuata, http://www.meb.gov.tr ve http://www.odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden ulaşabilecekler. Sınav başvurusunun yapılabilmesi için öncelikle öğrencinin e-Okul sisteminde kayıtlı ve bilgilerinin güncel olması gerekmektedir.