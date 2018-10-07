İlkokul öğretmenine 'Atatürk'e hakaret' incelemesi

Malatya'da bir öğretmenin sosyal medya üzerinden Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'e ve Cumhuriyet'e hakaret ettiği iddiasıyla ilgili inceleme başlatıldı

07 Ekim 2018, Pazar 13:27 Son Güncelleme: 07 Ekim 2018, Pazar 13:28
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Malatya Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, kentte bir ilkokulda öğretmenlik yapan kişinin Atatürk ve Cumhuriyet'e sosyal medya üzerinden çeşitli paylaşımlarda bulunarak hakaret ettiği iddiasıyla ilgili şikayetin kendilerine ulaştığını bildirdi. 

Tatlı, şikayet üzerine hemen inceleme başlatıldığını belirterek, "Konuyla ilgili iki müfettişimiz görevlendirilmiş ve başlatılan inceleme sürdürülmektedir. Kamuoyunun bilgilerine sunarız." ifadelerini kullandı.

AA


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