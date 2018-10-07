Malatya Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, kentte bir ilkokulda öğretmenlik yapan kişinin Atatürk ve Cumhuriyet'e sosyal medya üzerinden çeşitli paylaşımlarda bulunarak hakaret ettiği iddiasıyla ilgili şikayetin kendilerine ulaştığını bildirdi.

Tatlı, şikayet üzerine hemen inceleme başlatıldığını belirterek, "Konuyla ilgili iki müfettişimiz görevlendirilmiş ve başlatılan inceleme sürdürülmektedir. Kamuoyunun bilgilerine sunarız." ifadelerini kullandı.

AA



