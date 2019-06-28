KHK’de değişiklik yapan kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Kanun teklifinde ilkokula başlama ayı yeniden düzenlendi. Peki, İlkokula başlama ayı ne oldu? İlkokul kayıtları ne zaman başlayacak?

İlkokulu başlama yaşının yeniden düzenleyen kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Buna göre 66 ay olan ilkokula başlama yaşı 69 aya çıkarıldı.

İlkokulların birinci sınıflarına, o yılın 31 Aralık tarihinde 72 ayını dolduran çocukların kaydı yapılacak ancak çocuğun gelişim durumuna bağlı olarak okula erken başlaması veya kaydın ertelenmesi ile ilgili hususlar yönetmelikle düzenlenecek.

Mecburi ilköğretim çağı, 6-13 yaş grubundaki çocuklar yerine 6-14 yaş grubundaki çocukları kapsayacak. İlkokulların birinci sınıflarına, o yılın 31 Aralık tarihinde 72 ayını dolduran çocukların kaydı yapılacak ancak çocuğun gelişim durumuna bağlı olarak okula erken başlaması veya kaydın ertelenmesi ile ilgili hususlar yönetmelikle düzenlenecek.

İLKOKUL KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2019 – 2020 Eğitim Öğretim yılı 9 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak. Ancak okul öncesi, ilkokul birinci sınıf öğrencileri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlamalarına katkıda bulunmak amacıyla 5-6 Eylül 2019’da uyum eğitimiyle başlayacak.

İlköğretim kayıtlarının da ağustos ayında yapılacağı tahmin ediliyor.