İmam bayıldı nasıl yapılır? İmam bayıldı tarifi ve malzemeleri
İlgiyle izlenen yemek programı MasterChef Türkiye'de bu akşam İmambayıldı yapıldı. Peki İmam bayıldı nasıl yapılır? İmam bayıldı tarifi ve malzemeleri. İşte leziz bir İmam bayıldı tarifi.
Sevilen program MasterChef'in bu akşam yayınlanan yeni bölümünde mutfaklarımızın vazgeçilmez yemeği imam bayıldı yapıldı. Peki, imam bayıldı nasıl yapılır? İşte imam bayıldı tarifi ve malzemeleri.
İmam bayıldı (50 dakika)
5 adet patlıcan
4 adet domates
2 adet orta boy kuru soğan
6-7 diş kuru sarımsak
2-3 adet yeşilbiber
2 su bardağı sıvı yağı
1 tatlı kaşığı şeker
1 çay kaşığı karabiber
2 çay kaşığı tuz
Yapılışı:
Soğan, domates, yeşil biber, ince ince doğranır.
Sarımsaklar soyulur.
Patlıcanlar alacalı soyulur ve yeşil sapları koparılmadan bıçak yardımıyla kesilir.
Patlıcanlar yağda yumuşayana kadar kızartılır ve peçete serilmiş bir kaba konulur.
Geri kalan soğan, domates, biber, sarımsak(bütün olarak) atılarak kavrulur, domatesler suyunu çekince iç hazır.
Patlıcanlar fırın tepsisine dizilerek içleri genişletilir.
Hazırlanan iç patlıcanların içine doldurulur.
Fırında 10-15 dk. daha pişirilerek servis edilir.
Afiyet olsun..