İyi meslekler edinmek için en başından itibaren iyi bir eğitim almak gerekir. İlkokuldan, üniversiteye kadar sıkı bir çalışma temposu ile çocuklarımız istedikleri mesleklere kavuşabiliyorlar. Elbette bu mesleklere kavuşmak için bazı sınavları vermek gerekiyor. Üniversite sınavında başarılı olmak için iyi bir lisede okumak şart. Bu şart nedeniyle de ortaokul öğrencileri Liselere Geçiş Sınav’ına girerek, hayalleri için önemli bir adım atıyor. 6 Haziran’da LGS’ye giren öğrenciler 30 Haziran’da sınav sonuçlarını öğrendi. Sınav sonuçlarının hemen ardından MEB 2021 yılı tercih kılavuzunu yayınladı.

İMAM HATİP, FEN LİSESİ VE ANADOLU LİSESİ YÜZDELİK DİLİMLERİ AÇIKLANDI

MEB, resmi sitesinden öncelikle LGS’ye giren öğrencilerin sınav sonuçlarını açıkladı. Daha sonra da 2021 yılı tercih kılavuzunu duyurdu. Öğrenciler bu kılavuzları referans alarak taban ve tavan puanlarına bakarak, aynı şekilde kontenjanları da dikkate alarak tercihlerini yapacak.

LİSELERİN YÜZDELİK DİLİMLERİ VE PUANLARI

MEB’in resmi sayfasından açıklanan verilere göre istediğin ili ve okul türünü seçerek puanlara ve yüzdelik dilimlerine erişebilirsiniz. Eğer tercihiniz Fen Lisesi ise Fen Lisesi butonuna tıklayarak daha sonrasında ise seçtiğiniz il ve ilçeye göre okulları bulabilirsiniz. Benzer şekilde eğer Anadolu Lisesi’ne gitmek istiyorsanız, Anadolu Lisesi’ni seçmelisiniz. İmam Hatip Lisesi’ne gitmek isteyenler de İmam Hatip seçeneğini işaretlemelidir. Bu işaretlemelerin ardından MEB sizler için dilediğiniz il ve ilçedeki okulların hem yüzdelik dilimlerini hem de kontenjanlarını sıralamaktadır. Öğrenciler bu yüzdelik dilim ve kontenjanları temel alarak tercihlerini yapacaklar.

Aşağıda bulunan bağlantıyı tıklayarak tercih kılavuzuna ve okulların yüzdelik dilimlerine doğrudan ulaşabilirsiniz.

LİSELERİN YÜZDELİK DİLİMLERİNE ERİŞMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Yukarıdaki bağlantıya tıklayarak aradığınız şartları da işaretlediğinizde okulların listesini görebilirsiniz.



