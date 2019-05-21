İmamoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

OY FARKI AZALDI

‘’YSK'nın ilk açıkladığı veri 27 bin 899. Aradaki fark. Hani aradaki fark üzerinden gidiyoruz ya. Seçimin gecesi Sayın Binali Yıldırım 3 bin 700 oyla kazandım dedi. Her oyun önemi var. Rakibimiz yaklaşık 18 bin oyla yanıldı, ben 3 bin oyla yanıldım. 27.899 ilk YSK tarafından açıklanan fark. Şöyle diyorlar. Biz 250 oy aldığımız sandıkta bize 0 oy yazılmış. Bakanın açıklaması var kıyameti koparmayalım da ne yapalım diyorlar. Ben okuyayım size. Bizim de 0 yazılan oylarımız var. Sandık kurullarının düzenlediği bir rapor var. Bu rapor birleştirme tutanaklarında bilgisayara sisteme 0 giriliyor. İnsani hata da kabul edebiliriz ama iş abur cubur olursa da içinden başka şeylerde arayabiliriz.’’

(Maddi hataların neden büyük bir çoğunluğu Binali Yıldırım’ın aleyhine?) - O bilgisayar başındaki insanların hatası. Şöyle yapalım 4 milyon 159 bin 650 oydan bizim oyumuz 4 milyon 169 bin 765’e çıkmış. Yani hatalar düzeltildikten sonra. 4 milyon 131 bin 751 oydan 4 milyon 156 bin 36 oy da Binali Bey’in oyu çıkmış. Geçersiz oyların sayımından sonra. Kampanyada şöyle bir tanıtımımız vardı: CHP yukarıda, altta evet mührünün basılacağı yer. AK Parti ampulün üstüne bas demiş. Bu sefer o oy basılacak yere basmamış çerçevenin üstüne basmış ampulün üstüne basmış. Sayısal baktığımızda Binali Bey'e de bana da haksızlık yapılmış. Neyi aradığınızı anlamaya çalışıyorum. 11 bin öbür tarafta, 16-17 bin oy diğer tarafta var.

OYLARIN TAMAMININ SAYILMASI

Tümü sayılsın diye bir şey olmaz. Çünkü YSK’nın ona sebep üretmesi lazım. Geçersiz oylar sayıldıktan sonra bu talep olduğu zaman bunun yapılması için bir gerekçe. Ben koydum ortaya tavır. Haydin hem ilçeleri hem de meclisleri de yenileyelim. Dedim mi dedim. Saymaktan daha evla. Niye çünkü daha gerçekçi. Yine sandığa gidelim, millete gidelim. Milletin huzuruna çıkalım. Millet karar versin bu sürece dedik.

FETÖ’CÜLERİN YAYIN ORGANI SAMANYOLU TV’DE ÇALIŞTINIZ MI?

‘’Ben hayatımda bir tek kendi şirketlerime hizmet ettim. Bakın hayatımda… Ben geldim, şu an çalışıyor muyum ben bu kurumda? Konuğum ben. Daimi olmuştur, ara ara olmuştur. O kanallarda millet için bağış toplamadım, ama gittim spor yorumladım. Millet çocuğunu okuttu diye, üç lira beş lira yatırdı diye ‘terörist’ ilan edilenler var.

(Fenerbahçe’ye kumpasın da savunuculuğu) -Yaptığım şey şu o sürecin sabahında telefonla bağlantı yapıldı benimle, olaydan bile haberim yok arabanın içindeyim, telefon bağlantısıdır bu, telefon bağlantısında da söylediğim net cümle şudur, “Futbolun kirliliğinden herkes şikayetçi bu konuda benim takımım dahil kim sürecin içinde kusur işlemişse cezasını çeksin” bu kadar ortaya laf etmişimdir. Ve bunu, tarihi neydi tam tarihi? O günün sabahı, yani telefonla katıldığım. - Telefonla katıldığım iki program var zaten, yarım yamalak efendim onu bunu bıraksınlar bu işleri.’’

YSK KARARI

''YSK’nın seçimi iptal edeceğini düşünmemi istedi birçok kesim. Yani rakibimiz diyelim, karşıt görüş diyelim. Türkiye’nin demokrasi süreci adına bir temenni. Ortada bir gerekçe yok bütün gerekçeler tükenmiş. Elbette ‘Bunu yapamazlar’ zihnimin bir köşesinde var. Bir yönüyle de Beni bu alana çekmek isteyeceklerini düşündüm. Stratejik olarak bunu asla zihnime koymadım.’’

RUM GÖNDERMESİ

"Uydurma bir yerel gazete, bana diyorlar ki niye cevap vermiyorsun? niye cevap vereceğim? Yunansa yunandır, Rumsa Rumdur, bu ülkede Rum var mı? Var, Yunanlı var mı? Var, işte ne biliyim Ermeni vatandaşımız var m? Var, herkes var benim de secerem belli yani. İmamoğlu ailesini kime sorsan Trabzon’da tanırlar. Seceresinin nereden geldiğini, ben şimdi oturup da secerememi mi anlatacağım? Kime? Aklı kıt bir belediye başkanına, “aklı kıt”, “cahil”, iftira atıyor ya. Kim derse ona “aklı kıt” derim, kim derse bakın.

Ahmet Hakan: Diyor ki “Bir Yunan medyasında bir haber çıkmış, Ekrem İmamoğlu İstanbul’u fetheden Yunanlı diye, Ekrem İmamoğlu nereli? Trabzonlu, e niye cevap vermiyor bu habere? Ben Trabzonluyum kardeşim bana nasıl böyle bir şey dersin” diye

Ekrem İmamoğlu: Siz anladınız ne demek istediğimi diyor böyle göz işareti yapıyor, iyi izleyin o zaman

Ahmet Hakan: Ben izledim, 80 defa izledim

Ekrem İmamoğlu: Yani “Yunanistan’daki bir yerel gazeteye Ekrem İmamoğlu ne için cevap vermedi? Anladınız onu”

Ahmet Hakan: Anladınız onu demiyor

Ekrem İmamoğlu: İzleyin, izleyin

Ahmet Hakan: Peki beraber izleyelim programdan sonra.