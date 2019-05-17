İmamoğlu, cuma namazını Ataköy 5. Kısım Camisi'nde kıldıktan sonra iş insanı Sadık Özgür ile Zakir Aktun, Şükran Til ve Münevver Gürpınar adlı vatandaşların cenaze törenlerine katıldı. Ailelere taziyelerini ileten İmamoğlu, burada gazetecilerin sorularını cevapladı.

İmamoğlu, "Pazar günü, devletin zirvesi 19 Mayıs nedeniyle Samsun’da olacak. O gün nerede olacaksınız ve hangi kutlamalara katılacaksınız?" sorusuna, "Genel Başkanımız katılacağını bildirmişti, Samsun’da olacaklar. Ben de bu tarihi günün, 19 Mayıs bayramımızın 100’ncü yıl dönümünde Samsun’da olacağım. 100 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde başlatılan kurtuluş mücadelesinin içinde bulunan cesareti ve bağımsızlık ruhunu hissetmek istiyorum. Samsunlu dostlarımla, hemşehrilerimle beraber olacağım." cevabını verdi.

SUÇ DUYURUSU

İmamoğlu, Aydın'daki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) davası kapsamında yargılanan bir sanığın, "İmamoğlu'nu FETÖ ile bağlantılı göstermek için baskı gördüğüne" yönelik beyanlarıyla ilgili avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulundu.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelen İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat, hazırladığı 3 sayfalık suç duyurusu dilekçesini Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletilmek üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sundu. Dilekçede, Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan FETÖ sanığı Erkan Karaarslan'ın duruşmada, kendisine İmamoğlu'nu FETÖ ile bağlantılı göstermesi için baskı yapıldığı iddiasında bulunduğu hatırlatıldı. Dilekçede, tutuklu bulunduğu cezaevine yazı yazılarak 27 Mart 2019'da ziyarete gidenlerin kim olduklarının tespit edilmesi, Karaarslan'ın ifadesinde geçen gazeteci Serkan Seyhan'ın ifadesine başvurulması, bu kişiye söz konusu konuşmanın, içeriğinin ve cezaevine hangi gerekçe, hangi makamın izniyle girdiğinin sorulması talep edildi.

SOYLU AÇIKLAMA YAPMIŞTI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da iddialara ilişkin, "FETÖ'den dolayı bir tutuklunun bir beyanını 'Bakanlar bu adama baskı yaptı.' diye ifade edip, yine suyu bulandırmaya çalışıyorlar, Aydın Belediyesi ve CHP'nin İstanbul adayıyla ilgili. Bunu açıklamayan alçaktır, namerttir ve şerefsizdir. Bu kadar açık ve net. Açıklamayan alçaktır, namerttir ve şerefsizdir. Kişiliği kaybolmuş insanların siyaset içerisinde bu tip değerlendirmeler yapmasının zamanının geçtiğini biz düşünüyor idik, ama anlıyoruz ki bu tip insanlar hala revaçta." değerlendirmesini yapmıştı. AA