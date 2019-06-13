Ardından Maltepe, Tuzla ve Pendik'te konuşan İmamoğlu, kendisini bekleyen vatandaşlara özetle şu mesajları verdi:

"İstanbul'un gelmiş geçmiş en başarılı, en demokrat belediye başkanı olacağım. Beni gördüğünüzde, çocuklarınıza diyeceksiniz ki, 'Ekrem abiniz gibi çalışkan olun.' Size söz veriyorum, çok çalışacağım. Hiç yorulmayacağım. Allah'a şükür hem enerjimiz var hem gençliğimiz var hem de yüreğimiz var, yüreğimiz ve asla vazgeçmeyen kararlılığımız var. Diyeceksiniz ki, 'Çalışkan adam.' Ben, 16 milyon insanla ilgileneceğim. Hepinizden bizim, ahlaklı ve erdemli yol yürüyüşümüze destek vermenizi istiyoruz. Ben, bu süreçte ve yolda yalnız yürümeyeceğimi biliyorum."

İmamoğlu, "Bu şehrin kadınına özel bir önem vereceğiz. Kadın emeğini gelir olarak haneye geri dönecek sistemle tanıştıracağız. Önceliğimiz anneler ve çocuklar olacak. Pendik'teki çocukla Kadıköy'deki çocuğu eşitleyeceğim" dedi.