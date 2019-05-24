İmamoğlu, 23 Haziran seçimleri kapsamında Pendik Çamçeşme Mahallesi'ndeki semt pazarında vatandaşlarla buluştu. Ekrem İmamoğlu'nun pazara geldiğini gören vatandaşlar, kendisiyle fotoğraf çekerken, esnaf ve kimi vatandaşlar ise lehine sloganlar attı.

İmamoğlu, ''Rakibinizle bir ekranda konuşacak mısınız?'' sorusunu "Defalarca söyledim, zevkle. İstediği yerde, istediği ekranda, istediği kişiyle. Benden nasıl bir cevap bekliyorlar, bilmiyorum. Daha ne olsun. Bu nedir? Sohbet etmektir, konuşmaktır, konuşabilmektir, insanlara cesaret verebilmektir. Bundan daha güzel ne olabilir?" şeklinde yanıtladı.

Gazeteciler, "Binali Yıldırım, 'Kendi başıma karar veremem.' derken sizi kastettiğini söyledi." şeklinde araya girince İmamoğlu, "Pası bana atıyorsa, ben 10 gündür söylüyorum. Hadi tamam, pası aldık. Cevap da veriyoruz. Zevkle. Düşünsünler, taşınsınlar, nasıl bir karar mekanizması varsa, kendilerine bırakıyoruz.'' şeklinde konuştu.

İmamoğlu, cuma namazını da aynı mahallede Çamçeşme Merkez Camisi'nde kıldı.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İmamoğlu, daha sonra seçim otobüsüyle Pendik turu attı. AA