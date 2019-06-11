İmamoğlu: Türkiye demokrasi süreci adına beni mutlu etti

İmamoğlu, Halk-Süt'ü kuracaklarını, yoksul ve ihtiyaç sahibi kesimlere ve ilkokul öğrencilerine ücretsiz süt dağıtımı yapılacağını bildirerek, "12 yaş altı tüm çocuklara ulaşımı ücretsiz yapacağız. 0-4 yaş arası çocuğu olan annelere ulaşımı ücretsiz yapacağız. İlk yarım saat içerisinde yapılan tüm aktarmaları ücretsiz yapacağız. İstanbul'da 25 yaşın altında, öğrenci olmayan her gencimizin artık bir Genç Kart'ı olacak. Gençler, bu kartla toplu taşımadan yüzde 40, büyükşehir belediyesinin tüm kültür-sanat etkinliklerinden, belediyenin tüm spor ve sosyal tesislerden yüzde 40 indirimli yararlanabilecek. Bölgesel Ölçekte Tarımsal Koruma ve Üretim Planı hazırlayarak İstanbul ve çevresinde yapılan tarımsal üretimi verimli hale getirip artıracağız. İçerisinde esnafın, pazarcının, manavın, kooperatiflerin ve belediyenin yer aldığı bir 'Üreticiden Tüketiciye Gıda Zinciri' oluşturacağız. İstanbul İmar Yönetmeliği'ne getireceğimiz yeni düzenlemeyle 10 bin metrekare üzerindeki parsellerde yapılacak site tipi konut projelerinde, kamu-özel ortaklığı ile 100 çocuklu kreş yapmak zorunlu hale getirilecek. İstanbul’da Çocuk Oyun Merkezleri açacağız. Çocukların her türlü kültürel ve sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak ve bunu çocuklara uygun bir tasarımla gerçekleştirecek Çocuk Kültür-Sanat Merkezleri oluşturacağız. " dedi.

Ekrem İmamoğlu, İstanbul Tanıtım ve Yatırım Ajansı kurulacağını, Mülteciler Birimi kurup, ayrıntılı bir envanter çalışması yapacaklarını, sorunları tespit ederek çare arayacaklarını anlattı.

Sağlık alanındaki yatırımlar kapsamında 40 semt doğumhanesi, 20 kadın sağlığı tarama merkezi, 10 çocuk sağlığı merkezi, 3 ağız ve diş sağlığı merkezi, 5 işçi sağlığı ve mesleki hastalıklar merkezi açılacağını bildiren İmamoğlu, down sendromlu, otizmli, öğrenme güçlüğü çeken bireylere ve ailelerine özel, Yaşam Becerileri Öğrenme Köyü kurulacağını belirtti. AA