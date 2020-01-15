Selahattin Demirtaş'ın tiyatro oyununda buluşan Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Sevil Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, Canan Kaftancıoğlu ve HDP'li Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş önceki günlerde Pervin Buldan ile birlikte Demirtaş'ın oyununu izlemişlerdi.

Eşinin bu karelerde yer almasını ve vatandaşın tepkisini yorumlayan İBB Başkanı Ekrem oyundaki buluşmayı desteklediğini bildirdi. İmamoğlu yaptığı açıklamada, "Benim eşim, iyi eğitim almış, üniversite bitirmiş, masteri olan doktorası olan bir Türk kadını. Benim eşim, nereye gideceğini bilir. Kadınların bir kitap üzerinden bir oyunu izlemesi, sürece katkı sunmasını çok olgun bir tavır olarak görüyorum. Destekliyorum da. Eşimin de başta olmak üzere, bana soracak halleri yok. Keşke bu kadınların yaptığına 10-15 kadın daha eklense" ifadelerini kullandı.

Profesör tepkisini sosyal medyada dile getirdi

İmamoğlu'nun tepeden bakan bu tavrına tepki gösteren isimlerden biri de İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan Prof. Dr. Özden Zeynep Oktav oldu. Oktav profilinde yer alan Ünvanı İmamoğlu'nu protesto amacıyla sildiğini açıklayarak, "Ekrem İmamoğlu'nun demecinden sonra profilimde yer alan Prof. Dr unvanimi sildim. Unvanlar gelip geçicidir, esas olan vatanseverliktir" dedi.

Sabah



