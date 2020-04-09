İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu mail üzerinden tehdit ettiği öne sürülen Tuna G. gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 27 Mart’ta İmamoğlu’nun mail adresine gönderilen ve tehdit içerdiği belirtilen maille ilgili çalışma başlattı. Polis ekipleri, şüphelinin Ankara’da ikamet eden Tuna G. olduğunu belirledi.

Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bugün düzenledikleri operasyonda şüpheliyi gözaltına aldı. Zanlının dijital malzemelerine ise incelenmek üzere el konuldu.Tuna G. işlemlerin ardından İstanbul’a getirilecek.

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na e-postayla yapılan tehdide yönelik "Şüpheli hakkında 12 gündür bir işlem yapılmadı" şeklindeki haberler üzerineİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca basın açıklaması yapılmıştı. Açıklamada "acele iş" başlığı altında Emniyet Müdürlüğü'ne şüphelinin yakalanması talimatı verildiği, yakalama çalışmalarının sürdüğü belirtilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan yazılı açıklamada bugün yayınlanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik 'Senin kanını akıtır sana içiririm! Umarım ne kadar ciddi olduğumu anlarsın yoksa seni paramparça edeceğim. Öldüreceğim kişiye önceden haber veririm' ifadelerini içeren e- posta ile tehdit eden T.G. hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğu ve 'İlgili emniyet birimlerine şikayet edilen şüpheli hakkında 12 gündür bir işlem yapılmadı' haberinin 'gerçeğe aykırı' olduğu belirtilerek 'açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur' ifadesi kullanılmıştı.



