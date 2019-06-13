Kaçak ve iskansız yapıları kapsayan imar barışı uygulamasında geri sayım başladı. Bugüne kadar yaklaşık 10 milyon 79 bin vatandaşın faydalandığı imar barışında en fazla başvuru gelen iller arasında İstanbul 1 milyon 747 bin, İzmir 811 bin 452, Ankara da 469 bin başvuruyla yer alıyor. Peki, İmar Barışı süresi uzatıldı mı? İmar Barışı ne zaman son? İmar Barışı ödemesi nasıl yapılır? İşte imar barışı ile ilgili son gelişmeler…

Türkiye’de 13 milyon kaçak ve iskansız yapıyı kapsayan İmar Barışı başvuruları için geri sayım başladı. İmar barışı başvurularında süre iki gün sonra doluyor. İmar Barışı uygulamasından yararlanmak isteyenlerin 15 Haziran’a kadar başvuru yapmaları gerekiyor. Yapı kayıt bedelleri ise 30 Haziran’a kadar yatırılabilecek. İmar Barışı, 31 Aralık 2017’den önce inşa edilen imara uygun olamayan kaçak yapıları kapsıyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un yaptığı açıklama şu şekilde: "15 Haziran’da imar barışına başvuru süresi tamamlanıyor. Herhangi bir uzatma şu an için söz konusu değil. Yaklaşık 10 milyon 79 bin vatandaşımız bugüne kadar imar barışı sürecinden faydalandı. En fazla başvuru gelen iller arasında İstanbul 1 milyon 747 bin, İzmir 811 bin 452, Ankara da 469 bin başvuruyla yer alıyor. Şu an için yatırılan bedel yaklaşık 19 milyar 300 milyon lira."

Süre uzatımı olup olmayacağıyla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan açıklama geldi.

Bakan Kurum "Son başvuru tarihi 15 Haziran 2019'da tamamlanıyor. Uzatma şu an için söz konusu değil. Vatandaşlarımız son iki günü iyi değerlendirmeli. 30 Haziran'a kadar başvuru bedellerinin ödenmesi gerekiyor" dedi.

KONUTTA YÜZDE 3

İmar Barışı kapsamında verilecek Yapı Kayıt Belgesi için ödenmesi gereken bedel, yapının olduğu arsanın emlak vergi değeri ile yapının yaklaşık maliyet bedelinin toplamı üzerinden, konutlarda yüzde 3, ticari kullanımlarda yüzde 5 olarak hesaplanıyor. İmar barışı için yapı veya arsanın ada ve parsel bilgileri, daire sayısı, metrekaresi, yüzölçümü ile maliklerin kimlik bilgileri gerekiyor.

TOPLAM GELİR 19 MİLYAR 300 MİLYON LİRA

Haziran 2018 tarihinde başlatılan İmar Barışı uygulamasına şu ana kadar toplam 10 milyon 79 bin başvuru geldi. Af kapsamında devlet kasasına giren toplam gelir ise 19 milyar 300 milyon oldu. En çok başvuru yapılan il 1 milyon 747 bin ile İstanbul olarak açıklandı. İstanbul’u 811 bin 452 ile İzmir, 469 bin başvuru ile Ankara izledi.







