Oyun E3 2019’da Gods and Monsters olarak tanıtılmıştı, fakat Ubisoft daha sonra bunu değiştirerek Immortals Fenyx Rising olarak revize etti. Gods and Monsters ismine göre daha orijinal olduğu aşikar. Oyun isminin değişmesinin arkasındaki ana sebep Monster Energy firması ile yaşanan telif hakları olduğu söyleniyor ama Ubisoft bu iddiayı yalanladı ve oyunu daha iyi anlattığı için değiştirme yolu izlediklerini söyledi.

Immortals Fenyx Rising, Ubisoft’un aile dostu, açık dünya aksiyon oyunu. Assasins’s Creed Odyssey ile aynı geliştirici tarafından yapıldığı için mekanikler birbirine çok benzer. Sanki “Odssey’in animasyon versiyonunu mu oynuyorum?” diye düşünebilirsiniz.

Oyunun ana karakteri olan Fenyx sizin kişiselleştirebileceğiniz bir karakter ve ana üssünüzden istediğiniz gibi özelleştirebilme şansınız var. Oyunun nihai amacı Typhoon adlı kötülük makinesini alt edip, dünyaya barış getirmek. Fenyx’in onu yenmesi itibarını yükselteceği için bu çok önemli bir karşılaşma.

Her tanrının kendine ait bölgeleri var ve bunun sayesinde macera esnasında farklı şeylerle karşılaşabiliyorsunuz. Athena’nın kütüphaneleri ve muhteşem tapınakları, Ares’in savaş alanı, Afrodit’in bahçeleri ve Zeus’un oğlu Hephaistos’un atölyeleri oyundaki yerlerini almış. Renkler ve oyun içindeki modellemeler o kadar güzel ki kötü karakterleri bile tatlı göstermeyi başarmışlar.

Maceranızda size her şeyi bilen Prometheus ve Zeus eşlik ediyor. İkisi birbirinin zıttı olduğu için oyun içinde güzel diyaloglar çıkıyor. Zeus, aksi ve sabırsız davranışlar sergileyen biriyken Prometheus biraz daha ciddi bir tavır takınan bir çocuk. Dünya’yı kurtarmaya çalışırken arka planda Yunan tanrıları hakkında dedikodu yapan birileri aslında sizi rahatlatıyor.

Dünya’yı kurtarmaktan bahsetmişken bu iş öyle kolay olmuyor tabii ki. Yeri geldiği zaman iyi bir yakın dövüş ustası olmalı ve karşınıza çıkan karışık sorunları çözmekte ustalaşmış olmanız gerekiyor. Fenyx’in keskin ve dayanıklı kılıcı, uzaktaki düşmanları avlamak için yayı ve düşmanlarını korkutan bir baltası var.

Oyuna ilk başladığınızda yetenekleriniz kısıtlı olduğu için yapabileceğiniz şeyler sınırlı olacak ve bazı hareketlerin çok tekrar ettiğini görebilmeniz mümkün. AC Odyssey ile çok benzediğini daha önce de söylemiştim, fakat burada işler biraz daha fantastik geliştiği için düşmanlarınızı havaya fırlatıp orada kombonuza devam edebilme şansınız var.

Savaşı kolaylaştırmak tamamen sizin elinizde olan bir durum. Dayanıklılık ve sağlığınızı arttırabilir, yeni yeteneklerin kilidini açarak düşmanları şaşırtabilirsiniz. Ayrıca, açık dünya bir oyun olduğu için yeni ekipmanlar keşfedebilir ve ana üssünüzden silahlarınızı ve zırhınızı geliştirebilirsiniz.

Oyun içi para kazanabileceğiniz bir diğer seçenek ise bulmaca çözmek. Constellation bulmacalarında size verilen mavi topları oyun tahtasının üzerine dizmeye çalışıyorsunuz. Anlatılan kadar kolay değil çünkü ilk verilen mavi toptan sonra diğer topları sizin bulmanız gerekiyor. Örneğin, Ares’in bölgesinde bir bulmaca çözüyordum ve bir topu almak için tepedeki altın panyayı vurmam gerekiyordu ki top düşsün. Ok atıp topu düşürmeniz de gerekebilir, girişi taşlarla kapanmış bir odaya girip topu almanız da. Çok yönlü bir mücadele olduğu için zevkli geçiyor.

Oyun içinde seyahat etmenin bile ayrı bir havası var diyebilirim. Kanatlarınızla açık dünyada süzülmek gerçekten göze çok hoş geliyor. PEGI 12 standardına uygun olduğu için bu şekilde çocukların hayal gücünü geliştirmesi hem çocuklar için çok iyi hem de geliştiriciler için güzel bir başarı olmuş.

Sonuca bağlayacak olursam…

Immortals Fenyx Rising, yaşınız ne olursa olsun eğleneceğiniz ve keyif alacağınız bir açık dünya deneyimi sunuyor. Yunan mitolojisindeki büyük karakterleri oyuna böyle renkli yansıtmaları yaş grubu fark etmeksizin oyuncuların hoşuna gidecektir.





Artıları

Eğlenceli açık dünya

Yapması zevkli bulmacalar

Her yaşa uygun

Eksileri

Tekrar eden dövüş mekaniği



