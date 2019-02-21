Chanel ve Fendi moda evlerinin sanat direktörü Karl Lagerfeld, önceki gün Paris’te 85 yaşında kanserden ölmüştü. 1954’te başladığı kariyerinde moda dünyasının zirvesine yerleşmişti. En büyük yatırımını gayrımenkule, sanat eserlerine ve kütüphanesine yapmıştı. Tasarımcının servetinin en az 200 milyon dolar (1.1 milyar TL) olduğu hesaplandı. Yaşamını sanat direktörlüğü ve tasarıma adayan modacı, hiç evlenmemiş ve çocuk sahibi olmamıştı. Lagerfeld’in yalnızca bir vaftiz çocuğu olmuştu.

ÜZERİNE TİTREDİ

O da ABD’li model Brad Kroenig’in (39) 2008’de doğan oğlu Hudson’dı. Lagerfeld, oğlu gibi gördüğü Kroenig’in oğlunu da torunu gibi benimsemişti. Hudson, ilk kez 2 yaşında Chanel defilesinde podyuma çıktı. Kroenig’e sevgisini ona lüks içinde bir hayat sunarak gösteriyordu. Lagerfeld, daha önce bir röportajında mirasını kedisi ile birlikte birkaç kişiye paylaştıracağını açıklamıştı. Bu kişilerden birinin Hudson, birinin de onun babası Brad Kroenig olduğu belirtiliyor.

'SEÇİLMİŞ AİLEM'

Yalnızca bir kız kardeşi olduğunu ancak onunla ve yeğenleriyle 40 yıldan uzun süredir görüşmediğini söyleyen Lagerfeld, 15 yıl önce bir moda çekiminde keşfettiği model Brad Kroenig’i desteklemişti. Kroenig ve oğlu Hudson’ı ‘seçilmiş ailesi’ ilan etmişti. Brad’in eşi Nicole’ü bu çembere dahil etmedi. Ancak baba oğulu gittiği her seyahate ve şovlara yanında götürdü.

STAJYERİ GELDİ

36 yıldır Chanel’in sanat direktörlüğünü son ana kadar yürüten Karl Lagerfeld’in yerine, bir zamanlar stajyeri olan Virginie Viard getirildi. Viard, moda evine 1987’de ipek üreticisi olan dedesi sayesinde adımını atmıştı. Yıllar içinde Lagerfeld’in sağ kolu haline gelmiş, markanın ikinci ismi olmuştu. Lagerfeld, geçen ay katılamadığı son Chanel defilesinde kendisini Viard’nın temsil etmesini istemişti.

AŞKININ YANINA

Cenaze töreni istemediğini söyleyen Lagerfeld, küllerinin hayatını yönlendiren annesinin külleriyle karışmasını vasiyet etmişti. Külleri aynı zamanda 18 yıl büyük aşk yaşadığı ve 1989’da 38 yaşında AIDS’ten kaybettiği model Jacques de Bascher’nin külleriyle karışacak.

CHOUPETTE LÜKS İÇİNDE YAŞIYOR

Lagerfeld’in 2011’de sahiplendiği Birman cinsi kedisi Choupette de mirasının varislerinden.



