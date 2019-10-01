İnanılmaz arkeolojik keşifler
Dünyanın çeşitli yerlerinde yapılan arkeolojik kazılarla ortaya çıkanlar insanı hayrete düşürüyor. Binlerce yıllık kalıntıların arasında firavunlardan 544 yaşındaki bebeklere kadar öyle şaşırtıcı şeyler var ki...
544 YAŞINDA AMA HALA 6 AYLIK
Danimarka’nın Kuzey Kutbu’na yakın toprağı Grönland’da kayalık alanda yer alan bir mağarada aynı aile üyelerine ait 8 mumya bulundu.Mumyaların en küçüğü 6 aylıktı.1475 yılında mağaraya bırakılan mumyalar, bölgedeki dondurucu soğuk nedeniyle son derece iyi korunmuştu.
PRENSESİN YÜZÜ
Mısır’da 2017’de 4 bin yıllık bir mezar bulunmuştu.Mezarın Firavun Ameny Qemau’nın kızı Prenses Hatshepset’e ait olduğu belirlenmişti. Mezardaki tahta lahit, hırsızlar tarafından parçalanmıştı. Uzmanlar 2 yıl boyunca çalışarak kırık parçaları tek tek bir araya getirdi. Lahitin üzerine Prenses’in yüzünün işlendiği ortaya çıktı.
İMPARATORUN YÜZÜĞÜ
37-41 yılları arasında iktidar olan Roma İmparatoru Caligula’nın tek parçadan oluşan 2 bin yıllık safir yüzüğü açık artırmaya çıkıyor.
Üzerinde Caligula’nın dördüncü ve son eşi Caesonia’nın figürünün işlendiği yüzüğün açılış fiyatı 750 bin dolar (4.2 milyon lira).