İnanılmaz arkeolojik keşifler

544 YAŞINDA AMA HALA 6 AYLIK

Danimarka’nın Kuzey Kutbu’na yakın toprağı Grönland’da kayalık alanda yer alan bir mağarada aynı aile üyelerine ait 8 mumya bulundu.Mumyaların en küçüğü 6 aylıktı.1475 yılında mağaraya bırakılan mumyalar, bölgedeki dondurucu soğuk nedeniyle son derece iyi korunmuştu.

PRENSESİN YÜZÜ

Mısır’da 2017’de 4 bin yıllık bir mezar bulunmuştu.Mezarın Firavun Ameny Qemau’nın kızı Prenses Hatshepset’e ait olduğu belirlenmişti. Mezardaki tahta lahit, hırsızlar tarafından parçalanmıştı. Uzmanlar 2 yıl boyunca çalışarak kırık parçaları tek tek bir araya getirdi. Lahitin üzerine Prenses’in yüzünün işlendiği ortaya çıktı.

İMPARATORUN YÜZÜĞÜ

37-41 yılları arasında iktidar olan Roma İmparatoru Caligula’nın tek parçadan oluşan 2 bin yıllık safir yüzüğü açık artırmaya çıkıyor.

Üzerinde Caligula’nın dördüncü ve son eşi Caesonia’nın figürünün işlendiği yüzüğün açılış fiyatı 750 bin dolar (4.2 milyon lira).