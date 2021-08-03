Ençok bilinen ve sık tercih edilen inci çiçeği, halk arasında müge çiçeği olarak da biliniyor. Peki, inci çiçeği bakımı ve sulaması nasıl yapılır? Özellikleri nelerdir? İnci çiçeği hikayesi nedir? İnci çiçeği hakkında bilinenler...

İNCİ ÇİÇEĞİ BAKIMI VE SULAMASI NASIL YAPILIR?

İnci çiçeği; güneşi çok sevmeyen bir çiçektir. Doğrudan güneş almayan yerlerde yetiştirilmelidir. Bununla beraber çok soğuk veya çok sıcak ortamlarda yaşamadığından ortam sıcaklığının normla düzeyde olması gerekmektedir. İnci çiçeğinin; saksı değişimi düzenli olarak iki yılda bir yapılması, çiçeğin çok sağlıklı ve güzel görünmesine yardımcı olur.

Yaz mevsiminde sulama daha fazla yapılmalıdır. Suyun, toprağın her yerine ulaşması gerekir. Bununla beraber çiçeğin her kökünde suyun ulaşması adına özenli ve yavaş bir şekilde sulamak gerekir. Güneşi sevmese bile inci çiçeği, oldukça hassas ve güzel bir bitki türüdür. Kış mevsiminde, çeşme suyunun verilmesi, çiçeğe zarar verebilir. Bununla birlikte suyun mutlaka oda sıcaklığında olması gerekmektedir.

İnci çiçeğinin sulaması oldukça önemlidir. Sulamanın düzenli olarak yapılması gerekir. Çiçek sulanırken, genel olarak aynı ölçü ve günde sulanmalıdır. Çiçeğin boyutunda oluşan büyüme sonrasında ölçü değiştirilmelidir.

İNCİ ÇİÇEĞİ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Ufak beyaz çiçekli ve hoş kokusu olan bir çiçek türüdür.

Çiçeklerinden çıkarılmış olan esans, parfüm yapımı için kullanılmaktadır.

Yaklaşık olarak 15 ile 30 santimetre boyunda olan inci çiçeğinin ufak kırmızı yemişleri bulunur ve zehirlidir.

Beyaz çiçekleri salkım şeklinde büyüt.

Bitkinin çiçek kısmı; rizom, kök, yaprak ve sap, yapışkan bitki sıvısı, glikozit ve uçucu yağ içerir.

İNCİ ÇİÇEĞİNİN HİKAYESİ NEDİR?

İnci çiçeğinin hikayesi, çok geçmişe dayanmaktadır. Cennetten kovulan Havva'nın gözyaşlarının sonrasında ortaya çıkan bir çiçek türüdür. Gözyaşlarının süzülüp, toprağa dökülmesiyle ortaya çıktığına inanılmaktadır. Ancak bunun adına net bir kanı olmasa bile var oluşunun sebebi bu şekilde tanımlanmıştır. İsmini inci görünüşünden alan ve oldukça şık, hoş bir görüntüye sahip olan inci çiçeği, her ortamda yetişmez. Görünümüne bakılarak, bunun net bir şekilde ifade edildiğini söylemek mümkündür. Mezarlıklarda yetişen bir çiçek olsa da aslında bakımının çok değerli ve titizlikle yapılması gereken bir çiçek türüdür. İnci çiçeğinin narin görünümünü bu şekilde tanımlamak kesin olacaktır.



