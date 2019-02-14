TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde gerçekleşen ziyarette; TFF 1. Başkanvekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, Başkanvekilleri Nihat Özdemir ve Ali Dürüst, Yönetim ve İcra Kurulu Üyeleri Cengiz Zülfikaroğlu ve Ali Düşmez, Yönetim Kurulu Üyeleri Erhan Kamışlı, Mustafa Çağlar, Alaattin Aykaç, Fuat Guguloğlu, Genel Sekreter Kadir Kardaş, FIFA'nın üst düzey yetkilileri ile İstanbul'da düzenlenen FIFA Futbol Zirvesi'ne katılan üye ülkelerin temsilcileri yer aldı.

TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve FIFA Başkanı Gianni Infantino, bir süre karşılıklı bilgi alışverişinde bulundu.

Ardından ziyaret kapsamında düzenlenen organizasyonda FIFA, UEFA, Asya, Afrika ile Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler Konfederasyonu karma takımları birbirleri ile maçlar oynadı. 15'er dakikalık müsabakaların ardından Gianni Infantino, Servet Yardımcı, Ali Dürüst, Ali Düşmez ve Oğuz Çetin gibi isimlerin forma giydiği Mavi Takım şampiyon oldu. FIFA-TFF karmasına kupasını TFF Başkanı Yıldırım Demirören verdi.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde incelemelerde bulunan FIFA Başkanı Gianni Infantino, Riva VAR Merkezi'ni gezdi. Başkan Demirören'den bilgiler alan Gianni Infantino, merkezin etkileyici ve örnek olduğunu belirtti.

TFF Başkanı Yıldırım Demirören'in ev sahipliğinde gerçekleşen akşam yemeğinde Yıldırım Demirören, Gianni Infantino'ya hediye takdim etti. FIFA Başkanı Gianni Infantino'ya ev sahipliği için TFF Başkanı Yıldırım Demirören'e teşekkür etmesiyle ziyaret sona erdi.



