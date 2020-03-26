İnfaz düzenlemesi ile ilgili görüşmeler sürerken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kırmızı çizgisine ve tepki gösterdiği konuya dikkat çeken Abdulkadir Selvi ayrıntıları yazısında kaleme aldı.

İşte Selvi'nin o yazısı...

İnfaz indirimiyle ilgili süreçte gözlerin çevrildiği görüşme dün gerçekleşti.

Çok önemli bir görüşmeydi. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve AK Parti grup başkanvekilleriyle telekonferans yöntemiyle yaptığı toplantıdan sonra, infaz indirimiyle ilgili düzenleme büyük ölçüde şekillendi. Toplantıya ilişkin bilgileri paylaşacağım ama önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın infaz indirimiyle ilgili olarak verdiği çok önemli talimatları aktarmak istiyorum. Erdoğan’ın kadına şiddet ve cinsel istismar suçları konusunda ne kadar hassas olduğu biliniyordu. Bir anlamda Erdoğan’ın kırmızı çizgisiydi. Aslında hepimizin kırmızı çizgisi olması gereken bir nokta. Erdoğan, terör ve adam öldürme konusunda da tavrını çok net bir şekilde ortaya koymuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, infaz indiriminde 4 konuyu kapsam dışı bırakıyor. Erdoğan çok net ve keskin bir ifade ile “Terör, kadına ve çocuğa cinsel istismar ve kadına şiddet, adam öldürme ile uyuşturucu kesinlikle kapsam dışında tutulacak” diye talimat veriyor. Altını çizerek söylüyorum, “Kapsam dışı bırakılacak” diyor.

Bu bir süreç. AK Parti’nin bir taslağı vardı. Ama şimdiye kadar önce ‘cumhur ittifakı’ ortağı MHP ile ardından da muhalefet partileriyle görüşmeler yapıldı. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunum yapıldı, onun talimatları alındı. Süreç devam ediyor. Erdoğan’la görüşmeden sonra bugün taslak üzerinde yeniden çalışılacak.

Erdoğan'ın sosyal medya tepkisi

Yeniden Cumhurbaşkanı Erdoğan ile toplantıya dönmek istiyorum. Toplantıda Erdoğan’ın yukarıda dikkat çektiğim kırmızı çizgileri konusunda kararlı olduğu dikkati çekiyor. “Cinsel istismar ve kadına şiddet” konusu Erdoğan’ın en hassas noktasını oluşturuyor. Dünkü toplantıda, “Ortada fol yok yumurta yokken, henüz muhalefet partilerinin görüşleri alınıyorken, bazı muhalefet milletvekilleri ve sosyal medyada birileri ‘AK Parti cinsel istismar suçlarını affediyor’ diye haksız suçlamalarda bulunuyorlar. Yok böyle bir şey” diye tepki gösteriyor. AK Parti, infaz indirimi gibi çok önemli bir düzenlemeyi muhalefetin de görüş ve önerilerini alarak şekillendirmek istiyor. Ama sosyal medyada birileri tarafından AK Parti cinsel istismar suçlarını affediyormuş gibi karalama kampanyası başlatılıyor. Muhalefet partilerinden sanki böyle bir şey varmış gibi açıklamalar yapılıyor. Kadına şiddet ve cinsel istismar suçlarında en ağır düzenlemeleri getiren bir lider olarak haliyle tepki gösteriyor.

Hangi suçlar kapsam dışı?

İnfaz indirimiyle ilgili çalışmada son düzlüğe girilirken, hangi konular kapsam dışına bırakıldı, onları bir kez de maddeler halinde sıralamak istiyorum.

1- Cumhurbaşkanı Erdoğan’la toplantıdan sonra kadına şiddet ve cinsel istismar suçlarının kapsam dışında kaldığı netleşti. Çocuklara cinsel istismarı düzenleyen TCK’nın 103. maddesi ile kadına şiddeti düzenleyen 82. maddesi kapsam dışında tutulacak.

2- Terör örgütünün kurucu ve yöneticileri kapsam dışı. (Abdullah Öcalan, Ceza İnfaz Kanunu’nun 107/16 maddesine göre infaz indiriminden yararlanamıyor.)

3- Devlete karşı olan suçlar (TCK 302-309. maddeler arasında tanımlanan suçlar, PKK’lılar, FETÖ’cüler ve DEAŞ’lılar af kapsamı dışında tutuluyor.)

4- Anayasa’yı ihlal ve darbe suçu (TCK 309 ve 312 ve 313. maddelerinde yer alan suçlar)

5- Uyuşturucuda ise TCK 188/1 ve 5. fıkrada yer alan, uyuşturucuyu imal eden, örgütlü olarak bu işi yurtiçi/yurtdışına sevk eden, kamuoyunda uyuşturucu baronu olarak tarif edilen kişiler infaz indiriminden yararlanamayacak.

Üzerinde çalışacaklar

Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmeden sonra Adalet Bakanlığı yetkilileri ve AK Parti’nin hukukçu kurmayları iki başlık üzerinde yeniden çalışacaklar.

1- Uyuşturucuda baron-satıcı ayrımı: Uyuşturucuyla ilgili konu kapsam dışı bırakıldı. Cezaevlerinde uyuşturucu ticaretinden 65 bin tutuklu ve hükümlü bulunuyor. Bunların çoğunluğunu ise uyuşturucu satan ve kullanan kişilerin oluşturduğu söyleniyor. Uyuşturucu baronlarının sayısının çok az olduğu ifade ediliyor. O nedenle uyuşturucuyla ilgili suçlarda ayrıntılı bir çalışma yapılacak. Uyuşturucu imal eden, yurtdışından getiren, yurtdışına satan, örgütlü olarak bunun sevk ve idaresini sağlayan kişiler, yani uyuşturucu baronları kapsam dışında tutulurken; uyuşturucu satan, alan, içen, kullanan, kuryelik yapan kişilere ceza indirimi konusunda ise yeniden çalışılacak. Ama onların kapsamda olup olmayacağına daha sonra karar verilecek.

2- Mükerrer suçlar: İnfaz indirimiyle ilgili pakette, tekrar suç işleyerek cezaevine girenlerle ilgili bölümün tekrar çalışılması kararlaştırıldı. AK Parti’nin taslağında “mükerrer suçlar”ın infaz indiriminden yararlanması öngörülüyordu.

Adam öldürme kapsam dışı

Af konusu gündeme geldiğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, devletin kendisine karşı işlenen suçları affedebileceğini ama şahsa karşı işlenen suçları affetme yetkisinin olmadığını savunmuştu. Erdoğan, infaz indirimi ilk gündeme geldiğinde de “Bir insanı öldüreni affetme yetkisini ben kendimde bulmam. Devletin böyle bir yetkisi yok” sözleriyle karşı çıkmıştı. Erdoğan, dün Adalet Bakanı Gül ve AK Parti grup başkanvekilleriyle yaptığı toplantıda aynı tavrını sürdürdü. Adam öldürme suçunun indirim kapsamının dışında tutulması talimatını verdi.

Tatil değil, uzaktan eğitim uzadı

Okulların tatili 30 Nisan’a kadar ertelendi. Daha doğrusu tatil değil, uzaktan eğitim süresi 30 Nisan’a kadar uzatıldı.

Karar Bilim Kurulu ile toplantıda alındı. Dün bu köşede duyurmuştum. Uzatma kararı kesindi ancak bir tarih verilsin mi verilmesin mi tartışması yapılıyordu. Eğitim takvimi açısından 30 Nisan’a kadar uzatılması kararı çıktı. Doğru olan yapıldı. Çocuklarımız kalabalık okul ortamına sokulmadı. Ama hem Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk hem de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca üstüne basa basa bunun bir tatil olmadığını, uzaktan eğitim olduğunu söylediler.

Dilerim, 30 Nisan tarihine kadar koronavirüsün öldürücü etkisinin önüne geçilir de üçüncü bir uzatmaya gerek kalmaz.

Hürriyet





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