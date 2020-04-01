İnfaz düzenlemesinde kimler serbest kalacak?

İnfaz düzenlemelerini de içeren 3. Yargı Paketi TBMM’ye sunuldu. AK Partili Cahit Özkan “Toplum vicdanını yaralayan cinsel suçlar, uyuşturucu, kasten öldürme, kadına şiddet ve terör suçları kapsamdışı" dedi. Corona virüs salgını nedeniyle açık cezaevindeki 45 bin mahkumu 2 ay izinli sayan düzenlemeden 90 bin hükümlü faydalanacak.

Yarısını çeken çıkabilecek

Mevcut yasalara göre, tüm suçlar için hapis cezasının 4’te 3’ü tamamlandıktan sonra ‘koşullu salıverme’ uygulanabiliyordu. Yeni düzenlemeye göre, kapsam dışı tutulan suçlar dışında kalanlar için koşullu salıverme hapis cezasının yarısının tamamlanması ardından uygulanabilecek.

İyi hal için kurul kararı

Hükümlüler için 6 ayda bir ‘iyi hal’ değerlendirmesi yapılacak. 10 yıldan çok ceza alan, terör ve cinayetten mahkum olanların tahliyesine savcı başkanlığındaki kurul karar verecek. Açık cezaevine geçişte infaz hakimi onayı gerekebilecek.

Ev hapsi süresi uzatılabilecek

Bazı mahkumlara cezalarının son 6 ayını hafta sonu ve gece cezaevinde kalarak çekme imkanı tanınıyordu. Bu süre kadın, çocuk ve 65 yaşını bitirmiş erkekler için 1 yıl, 70 yaşını bitirmişler için 2 yıl, 75 yaşını bitirenlerde de 4 yıla çıkarılacak. 5 yıl veya daha az hapis cezası alan hasta ve engelli hükümlüler, Adli Tıp raporu ile ev hapsine alınabilecek. Yeni doğum yapan ve 3 yıl ile daha az ceza alanlar cezalarını evde çekebilecek. Hamilelerin cezası 1.5 yıl ertelenecek.

Çocukların 1 günü 3 gün sayılacak

Suç işleyen çocukların 15 yaşına kadar cezaevinde kaldığı 1 gün 3 gün; 18 yaşını doldurana kadar kaldıkları 1 gün ise 2 gün sayılacak.

Ceza süreleri artacak

Canavarca hisle işlenen ‘kasten yaralama’ suçlarında ceza üst sınırı 13.5 yıldan 18 yıla çıkacak. Çıkar amaçlı örgüt kurmak ve tefeciliğin ceza alt ve üst sınırı 2’şer yıl artacak





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