İnfaz düzenlemesinde kimler serbest kalacak?
TBMM'ye sunulan 3. Yargı Paketi ile birlikte infaz düzenlemeleri de yapılacak. Peki yeni düzenleme ile kimler serbest kalacak?
01 Nisan 2020, Çarşamba 11:59 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
İnfaz düzenlemelerini de içeren 3. Yargı Paketi TBMM’ye sunuldu. AK Partili Cahit Özkan “Toplum vicdanını yaralayan cinsel suçlar, uyuşturucu, kasten öldürme, kadına şiddet ve terör suçları kapsamdışı" dedi. Corona virüs salgını nedeniyle açık cezaevindeki 45 bin mahkumu 2 ay izinli sayan düzenlemeden 90 bin hükümlü faydalanacak.
Yarısını çeken çıkabilecek
Mevcut yasalara göre, tüm suçlar için hapis cezasının 4’te 3’ü tamamlandıktan sonra ‘koşullu salıverme’ uygulanabiliyordu. Yeni düzenlemeye göre, kapsam dışı tutulan suçlar dışında kalanlar için koşullu salıverme hapis cezasının yarısının tamamlanması ardından uygulanabilecek.
İyi hal için kurul kararı
Hükümlüler için 6 ayda bir ‘iyi hal’ değerlendirmesi yapılacak. 10 yıldan çok ceza alan, terör ve cinayetten mahkum olanların tahliyesine savcı başkanlığındaki kurul karar verecek. Açık cezaevine geçişte infaz hakimi onayı gerekebilecek.
Ev hapsi süresi uzatılabilecek
Bazı mahkumlara cezalarının son 6 ayını hafta sonu ve gece cezaevinde kalarak çekme imkanı tanınıyordu. Bu süre kadın, çocuk ve 65 yaşını bitirmiş erkekler için 1 yıl, 70 yaşını bitirmişler için 2 yıl, 75 yaşını bitirenlerde de 4 yıla çıkarılacak. 5 yıl veya daha az hapis cezası alan hasta ve engelli hükümlüler, Adli Tıp raporu ile ev hapsine alınabilecek. Yeni doğum yapan ve 3 yıl ile daha az ceza alanlar cezalarını evde çekebilecek. Hamilelerin cezası 1.5 yıl ertelenecek.
Çocukların 1 günü 3 gün sayılacak
Suç işleyen çocukların 15 yaşına kadar cezaevinde kaldığı 1 gün 3 gün; 18 yaşını doldurana kadar kaldıkları 1 gün ise 2 gün sayılacak.
Ceza süreleri artacak
Canavarca hisle işlenen ‘kasten yaralama’ suçlarında ceza üst sınırı 13.5 yıldan 18 yıla çıkacak. Çıkar amaçlı örgüt kurmak ve tefeciliğin ceza alt ve üst sınırı 2’şer yıl artacak