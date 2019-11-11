İngiliz markanın 4 bin liralık galoş ayakkabısı
1966 yılından bu yana modaya yön veren marka Joseph, yeni çıkardığı galoş benzeri botlarla sosyal medyada büyük ilgi gördü. 2 farklı renkten oluşan botlar, adeta hastane havası yaratıyor. Ancak galoş botlar, sosyal medyada gördüğü ilgiyi satışlarda göremedi. Marka, bir süre önce yüzde 81'lik indirime gitti ve botları 750 liraya ucuzluk sitesinde satışa sundu.
TK Maxx isimli alışveriş sitesinde Joseph marka botları görenler şaşkına döndü. Nedeni ise, 1966 yılında bu yana modaya yön veren tasarımlar ortaya çıkaran marka, satamadığı botlarını, bu alışveriş sitesinde satışa sundu.
Ünlü markanın yeni çıkardığı botların hastanede giyilen galoşlardan farksız olması sosyal medyada oldukça dikkat çekti.
Botlar hakkında yapılan bazı yorumlar şöyle: 'Gece kulübünden çıkıp ameliyata girmeniz gerektiğinde', 'Hastanedeki izole bölümde böyle bir ayakkabı giyiyoruz, isterseniz satışa sunabiliriz'.
Yüzde 81'lik indirim yapıldı
Çoğu modaseverin anlam veremediği bu ayakkabı, ne yazık ki beklenen ilgiyi göremedi. Piyasaya sürüldüğü ilk gün 520 sterlin, yani yaklaşık 4 bin liraya satışa sunulan botlar, yüzde 81'lik bir indirime gitti ve 100 sterline satılmaya başlandı.
Açıkçası, İngiliz moda markasının, galoş ayakkabıyı ne düşünerek çıkardı merak konusu.
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