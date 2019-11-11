İngiliz markanın 4 bin liralık galoş ayakkabısı

TK Maxx isimli alışveriş sitesinde Joseph marka botları görenler şaşkına döndü. Nedeni ise, 1966 yılında bu yana modaya yön veren tasarımlar ortaya çıkaran marka, satamadığı botlarını, bu alışveriş sitesinde satışa sundu.

Ünlü markanın yeni çıkardığı botların hastanede giyilen galoşlardan farksız olması sosyal medyada oldukça dikkat çekti.

Botlar hakkında yapılan bazı yorumlar şöyle: 'Gece kulübünden çıkıp ameliyata girmeniz gerektiğinde', 'Hastanedeki izole bölümde böyle bir ayakkabı giyiyoruz, isterseniz satışa sunabiliriz'.

Yüzde 81'lik indirim yapıldı

Çoğu modaseverin anlam veremediği bu ayakkabı, ne yazık ki beklenen ilgiyi göremedi. Piyasaya sürüldüğü ilk gün 520 sterlin, yani yaklaşık 4 bin liraya satışa sunulan botlar, yüzde 81'lik bir indirime gitti ve 100 sterline satılmaya başlandı.

Açıkçası, İngiliz moda markasının, galoş ayakkabıyı ne düşünerek çıkardı merak konusu.

Posta.com.tr



