İngiltere'nin en popüler dizilerinde boy gösteren, Jorgie Porter, geçtiğimiz hafta sessiz sedasız İstanbul’a geldi. Gençleşmek ve pürüzsüz bir cilde sahip olmak isteyen Porter, kendini Medikal Estetik Uzmanı Dr. Cansen Yeni’nin ellerine teslim etti. Kök hücre yaptıran oyuncu, üç ay sonra tekrar İstanbul’a gelip kontrolden geçecek.

Geçen yıl İstanbul’da da sergilenen ‘Fame’ müzikalinin baş oyuncusu olan Jorgie Porter'ın iPhone'undaki çıplak fotoğrafları ve videoları geçen yıl internete düşmüş, Google'da en çok aratılan isimlerden biri olmuştu.

Buyurun 'Sonsuz Oda'ya

Oyuncu, yönetmen, senarist, müzisyen ya da sporcu mu olmak istiyorsunuz? Sanatçı eğitmeni Süeda Çil ‘Sonsuz Oda’ adlı projesini hayata geçirdi. Gerçekleştirmek istediğiniz hayallere, evinizden çıkmadan ulaşabileceğiniz ‘Sonsuz Oda’ projesi, film, TV, müzik ve spor kategorilerinde, alanında uzmanlaşmış kişilerin derslerini ve tecrübelerini evinize ve hatta cep telefonlarınıza getiriyor. Demet Akbağ, Gani Müjde, Çağan Irmak, Faruk Teber, İrfan Şahin, Sumru Yavrucuk, Harika Uygur, Öykü Gürman, Arif Pişkin, Derya Alabora eğitmenler arasında yer alıyor.

En taze ayrılıklar

Oyuncu Aras Bulut İynemli, dört yıldır eski futbolcu Erhan Önal ile eski manken Mine Baysan’ın oyuncu kızı Bige ile flört ediyordu. İki yıldır ha bugün ha yarın nişanlanacaklar haberleri çıkan aşıkların arasına kara kedi girmiş ve yılbaşını ayrı geçirmişler.

Tuba Ünsal’ın eski eşi Murat Pilevneli de dört yıldır birlikte olduğu Aslı Pamir’den ayrılmış. Ayağını kıran Aslı Hanım Bebek’te bastonla yürüyordu. Hayli üzgün görünüyordu.