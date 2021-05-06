Magazin İngiliz şarkıcı Nick Kamen hayatını kaybetti

İngiliz şarkıcı Nick Kamen hayatını kaybetti

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İngiliz şarkıcı Nick Kamen hayatını kaybetti

İngiliz model ve şarkıcı Nick Kamen uzun süren bir hastalığın ardından 59 yaşında hayata veda etti.

06 Mayıs 2021, Perşembe 11:09 Son Güncelleme:
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Nick Kamen'dan acı haber geldi. Ünlü müzisyen hayatını kaybetti. Kamen'ın ölüm haberini, yakın arkadaşı ve bir dönemin ünlü şarkıcısı Boy George duyurdu. Nick Kamen, ilk olarak 1984 yılında "The Face" adlı derginin kapağı için verdiği pozla dikkat çekti. Fakat asıl yükselişi bir reklam filmi sayesinde oldu.

88'DE BİR NUMRAYA YÜKSELDİ

 Pop müziğin kraliçesi olarak tanınan Madonna'nın da himayesine aldığı Nick Kamen, bu reklam filminden bir yıl sonra "Each Time You Break My Heart" adlı şarkıyla müzik dünyasında da adını duyurdu. Bu şarkının sözlerinde de Madonna'nın imzası vardı. Nick Kamen, 1988'de de İtalya albüm listelerinde bir numaraya yükselen Tell Me ile parladı. Bu şarkıda da Madonna ona geri vokal yaptı.


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