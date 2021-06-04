Türkiye İngiliz savaş gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçiş yaptı

İngiliz savaş gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçiş yaptı

Türkiye

İngiliz savaş gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçiş yaptı

İngiliz Donanmasına ait P224 borda numaralı "HMS Trent" isimli açık deniz devriye gemisi, İstanbul Boğazı’ndan geçti.

04 Haziran 2021, Cuma 20:12 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Açık deniz devriye gemisi, akşam üstü Karadeniz’den İstanbul Boğazı’na giriş yaptı. Sahil Güvenlik gemisinin eşlik ettiği geminin Boğaz’dan geçişi yaklaşık 2 saat sürdü. Geçişi sırasında Boğaz trafiğinin kontrollü şekilde sağlandığı gemi, Çanakkale Boğazı’na doğru yol aldı. HMS Trent’in Boğaz geçişi, Beykoz’dan da görüntülendi.

AA

Yazarlarımızdan
Banu Şen
Savunma sanayisinin kalbi yeni turizm cenneti Kırıkkale
Banu Şen
Rauf Tamer
Yeni yelpaze
Rauf Tamer
Hakan Çelik
Daha yaşanır bir dünya için
Hakan Çelik
Şirin Sever
Anneyle travmalarınız hayatınızı yönetir!
Şirin Sever
Murat Gülderen
Efsaneler geri döndü
Murat Gülderen
Oral Çalışlar
100 yaşına kadar öğreten Haydar Hocam
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Müsilaj insan sağlığına zararlı mı?
Murat Çelik
Erkut Can
COVID-19 çok azaldı, artık kontrollerinizi yaptırın
Erkut Can
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Bakan Koca bu görüntüleri paylaştı: Salgını gündemimizden çıkaracağız