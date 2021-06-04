İngiliz savaş gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçiş yaptı
İngiliz Donanmasına ait P224 borda numaralı "HMS Trent" isimli açık deniz devriye gemisi, İstanbul Boğazı’ndan geçti.
04 Haziran 2021, Cuma 20:12 Son Güncelleme:
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Açık deniz devriye gemisi, akşam üstü Karadeniz’den İstanbul Boğazı’na giriş yaptı. Sahil Güvenlik gemisinin eşlik ettiği geminin Boğaz’dan geçişi yaklaşık 2 saat sürdü. Geçişi sırasında Boğaz trafiğinin kontrollü şekilde sağlandığı gemi, Çanakkale Boğazı’na doğru yol aldı. HMS Trent’in Boğaz geçişi, Beykoz’dan da görüntülendi.
AA
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