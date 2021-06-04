İngiliz savaş gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçiş yaptı

Açık deniz devriye gemisi, akşam üstü Karadeniz’den İstanbul Boğazı’na giriş yaptı. Sahil Güvenlik gemisinin eşlik ettiği geminin Boğaz’dan geçişi yaklaşık 2 saat sürdü. Geçişi sırasında Boğaz trafiğinin kontrollü şekilde sağlandığı gemi, Çanakkale Boğazı’na doğru yol aldı. HMS Trent’in Boğaz geçişi, Beykoz’dan da görüntülendi.

AA