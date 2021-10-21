Geçtiğimiz hafta İngiltere'de seçmenleri ile buluşmak üzere bir kilise buluşmasına giden milletvekili Davis Amess, bir saldırgan tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü. Polis, kısa süre içerisinde 25 yaşındaki Somali kökenli Ali Harbi Ali'yi yakalayarak cinayetin bir terör saldırısı olduğunu duyurmuştu. Ali'nin babasının Somali başbakanının eski bir danışmanı olduğu ortaya çıktı. David Amess'in katili Ali, bugün yapılacak duruşmada cinayet ile yargılanacak.

BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

15 Ekim'de ülkenin Essex bölgesinde seçmenleriyle yaptığı görüşmeler sırasında bıçaklı saldırıya uğrayan Muhafazakar Partili milletvekili, 69 yaşında hayatını kaybetmişti.

Toplantının yapıldığı Belfairs Metodist Kilisesi'ne giren saldırgan, Amess'i defalarca bıçaklamış, saldırı sonrası 25 yaşındaki zanlı gözaltına alınırken, olayın terör eylemi olduğu açıklanmıştı.

Saldırganın Somali kökenli Ali Harbi Ali olduğunu duyurulurken terörle mücadele ekipleri zanlıyla bağlantılı olduğu düşünülen Londra'daki bazı adreslerde arama yapmıştı.

CİNAYETTE KATAR DETAYI

Geçtiğimiz günlerde ise The Times'ta yayınlanan bir makalede, İngiliz polisinin, Amess'in Katar'la olan bağlantıları nedeniyle öldürülmüş olabileceği iddiaları gündeme gelmişti.

Sır ölüm ile ilgili soruşturma sürerken, 25 yaşındaki saldırganın yeni görüntüleri ortaya çıktı.

İngiliz medyasında yer alan görüntülerde, saldırganın Amess'i öldürmeden yalnızca birkaç saat önce oldukça sakin bir şekilde sokaklarda dolandığı anlar yer aldı.

ÖLDÜRDÜĞÜ AMESS İLE GÖRÜŞMEK İÇİN RANDEVU ALMIŞ

Güvenlik kameralarının kaydettiği anlarda Ali Harbi Ali'nin, büyük bir sırt çantasıyla evinden çıkarak korkunç cinayeti işleyeceği Essex'e gitmek için tren istasyonuna gittiği görüntüleri yer aldı.

Parka ceketle birlikte siyah pantolon giydiği görülen Ali'nin, cinayetten dakikalar önce sakin ve soğukkanlı bir ruh hali içinde olduğu görüldü.

25 yaşındaki saldırganın, cinayetten bir hafta önce Amess'le görüşmek için randevu aldığı bildirildi.

BABASI SOMALİ BAŞBAKANININ ESKİ DANIŞMANI

İngiliz medyasında, saldırganın geçmişiyle ilgili yeni bilgiler de paylaşıldı. Saldırganın babası Harbi Ali Kullane'nin, 90'lı yıllarda Somali Başbakanı'nın basın danışmanlığını yaptığı ortaya çıktı. Somali'de aldığı ölüm tehditleri nedeniyle 1996 yılında İngiltere'ye göç ettiği belirlendi.

Herhangi bir terör örgütüyle veya radikal düşünceyle bağlantısı bulunmayan baba Kullane'nin, son zamanlarda oğluyla arasının açık olduğu detayı da basında yer aldı.