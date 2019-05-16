Sky News kanalının haberine göre, ABD ile benzer şekilde İngiltere de İran ya da bağlantılı grupların bölgedeki İngiliz, Amerikan veya diğer müttefik çıkarlarına karşı saldırı düzenleme olasılığının arttığına inanıyor.

Bu kapsamda Irak’taki askeri personel ve diplomatlar için tehdit seviyesini yükselten İngiltere, ayrıca, Suudi Arabistan, Kuveyt ve Katar'da bulunan personel ve ailelerini de alarm durumuna geçirdi.

Kanala konuşan ancak ismi açıklanmayan kaynak, saldırının olası bir savaşı tetiklememesi ve İran tarafından kolayca inkar edilebilmesi için büyük olasılıkla petrol altyapısı veya diğer sivil yapıların hedef alınabileceğini söyledi.

Washington yönetimi, geçen hafta İran'ın ve bölgede onun adına hareket eden güçlerin, ABD vatandaşlarını ve çıkarlarını hedefleyen saldırılar planladıklarının tespit edildiğini duyurmuştu.

Diplomatik temsilcilikte elzem ve acil görevlerde bulunmayan tüm personelin ülkeyi terk etmesi talimatı veren ABD, vatandaşlarına da Irak'a seyahat uyarısında bulunmuştu.

AA