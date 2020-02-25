İngiltere, İskoçya ve Kuzey İrlanda'da çocukların topa kafa atmaları yasaklandı
İngiltere, İskoçya ve Kuzey İrlanda'da 12 yaşından küçük çocukların futbol antrenmanlarında topa kafa vurmalarını yasaklandı. Futbol federasyonları, buna gerekçe olarak topa sık kafayla vurma ile bunama arasında bağlantıyı gösterdi.
25 Şubat 2020, Salı 10:32 Son Güncelleme:
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İskoçya'da Glasgow Üniversitesi'nin Ekim ayında yayımladığı bir araştırma, eski profesyonel futbolcuların genel nüfusa oranla dejeneratif beyin hastalıklarına bağlı ölüm ihtimalinin 3 buçuk kat, Parkinson hastalığından ölme ihtimalinin ise 5 kat daha yüksek olduğunu ortaya koymuştu. Araştırmacılar, 1900 ile 1976 yılları arasında doğmuş ve İskoçya'da profesyonel futbol oynamış 7 bin 600 erkeğin sağlık kayıtlarını, futbolcu olmayan 23 bin kişinin kayıtlarıyla kıyaslamıştı.
ABD'de 2015'en bu yana uygulanıyor
Bu doğrultuda araştırmayı kaynak gösteren futbol federasyonları ile UEFA Sağlık Komitesi'nin ortaklaşa güncellediği kılavuzda, 6-11 yaşlarındaki çocukların antrenmanlarda topa kafa vurmalarına izin verilmemesi, 12-16 yaşları arasındaki çocuklar için de bu uygulamanın kademeli olarak antrenmanlarda uygulanması öngörülüyor. Sınırlamaların sadece antrenmanlarda geçerli olduğu, maçlara sınırlama getirilmediği belirtiliyor. Galler'de de yeni veriler kapsamında tavsiyelerin gözden geçiriliyor. ABD'de benzer bir sınırlama 2015'ten bu yana hem antrenmanlarda hem de maçlarda uygulanıyor.