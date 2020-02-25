İskoçya'da Glasgow Üniversitesi'nin Ekim ayında yayımladığı bir araştırma, eski profesyonel futbolcuların genel nüfusa oranla dejeneratif beyin hastalıklarına bağlı ölüm ihtimalinin 3 buçuk kat, Parkinson hastalığından ölme ihtimalinin ise 5 kat daha yüksek olduğunu ortaya koymuştu. Araştırmacılar, 1900 ile 1976 yılları arasında doğmuş ve İskoçya'da profesyonel futbol oynamış 7 bin 600 erkeğin sağlık kayıtlarını, futbolcu olmayan 23 bin kişinin kayıtlarıyla kıyaslamıştı.

ABD'de 2015'en bu yana uygulanıyor

Bu doğrultuda araştırmayı kaynak gösteren futbol federasyonları ile UEFA Sağlık Komitesi'nin ortaklaşa güncellediği kılavuzda, 6-11 yaşlarındaki çocukların antrenmanlarda topa kafa vurmalarına izin verilmemesi, 12-16 yaşları arasındaki çocuklar için de bu uygulamanın kademeli olarak antrenmanlarda uygulanması öngörülüyor. Sınırlamaların sadece antrenmanlarda geçerli olduğu, maçlara sınırlama getirilmediği belirtiliyor. Galler'de de yeni veriler kapsamında tavsiyelerin gözden geçiriliyor. ABD'de benzer bir sınırlama 2015'ten bu yana hem antrenmanlarda hem de maçlarda uygulanıyor.