Boris Johnson, Avam Kamarası'nda yaptığı konuşmada, milletvekillerine anlaşmayı onaylamaları çağrısı yaptı.

"Ülkeyi birleştirmenin vakti geldi" diyen Johnson, anlaşmanın İngiltere'ye 31 Ekim'de AB'den ayrılma fırsatı verdiğini söyledi.

Johnson, Parlamento'nun Brexit Anlaşması'nı bugün oylamasını istedi.

Ancak oylamanın bugün yapılıp yapılamayacağı henüz netlik kazanmadı.

Avam Kamarası Başkanı John Bercow'ın kararıyla önce iktidardaki Muhafazakar Parti'den ihraç edilen milletvekili Oliver Letwin'in değişiklik önergesi oylanacak.

Önergenin kabul edilmesi halinde, Brexit Anlaşması İngiltere Parlamentosu'nda bugün oylanmayacak ve milletvekillerine anlaşmayı daha detaylı şekilde incelemeleri için süre verilecek.

İngiltere Parlamentosu daha önce Brexit Anlaşması'nı 3 kez reddetmişti.

Bu kez oylamanın çok yakın geçmesi bekleniyor.

İngiltere Brexit Bakanı Stephen Barclay ise AB'den ayrılmayı bir kez daha ertelemek istemediklerini söyledi.

(BBC Türkçe)