Dün, Prens Charles'ın ofisinden yapılan açıklamada, 71 yaşındaki taht varisinin hafif semptomlar gösterdiği, eşi Cornwall Düşesi Camilla'nın testinin negatif çıktığı bildirilmiş ve ikilinin İskoçya'da kendilerini tecrit ettiği vurgulanmıştı.

Prens Charles'ın hastalığı ile birlikte İngiltere'de panik daha da arttı. Şu ana kadar 9.640 vakanın görüldüğü ve 467 kişinin yaşamını yitirdiği İngiltere'den son gelişmeleri CNN TÜRK canlı yayınında aktaran Metin Güneş, Sağlık Bakanlığı'ndaki kaynaklardan edindiğim özel bir bilgiyi de paylaştı.

Londra'dan bildiren Güneş şunları kaydetti:

"İngiltere hükümeti koronavirüsle savaşta 3 senaryoyu göz önünde bulunduruyor. Birincisi iyimser senaryo. Buna göre koronavirüs salgını 6 ay sürecek. İkinci senaryo ortada yani tarafsız senaryo. Buna göre de salgın 12 ile 18 ay sürecek. 3. senaryo ise karamsar senaryo. Buna göre de 2 yıl veya daha fazla sürecek. İyimser senaryoda yani 6 ay sürmesi halinde ölü sayısının 20 binin altında tutulacağı ve bunun başarı olduğu düşüncesinde hükümet. Ama karamsar senaryo gerçekleşirse işte bu noktada rakam dahi vermek istemiyorlar.

Diğer yandan bilim insanları koronavirüsün de 2002 yılındaki SARS gibi kendiliğinden kaybolacağını umuyorlar ki gerçekten de 2 yıl içinde ortadan kaybolmuştu SARS. Koronavirüsün yani COVID-19'un da bunun gibi kaybolmaması için neden olmadığını düşünüyorlar."